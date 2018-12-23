Режиссер «Джона Уика» пообещал снять продолжение 

Режиссер фильмов о Джоне Уике Чад Стахелски заверил зрителей, что хочет и дальше развивать эту вселенную. Он заявил, что после выхода третьей части "Джона Уика" он собирается снимать продолжение. Об этом сообщило издание Entertainment Weekly.
По словам режиссера у него и у исполнителя главной роли Киану Ривза есть много идей для большого количества фильмов с участием киллера. Отмечается, что продолжение планируют только если третья часть окажется успешной.
Напомним, фильм рассказывает про элитного наемного убийцу Джона Уика, который стал мишенью наемников и пытается сбежать из Нью-Йорка. В российский прокат картина выйдет 16 мая 2019 года. Вместе с Киану Ривзом в фильме снялись Джейсон Манцукас, Иэн МакШейн, Холли Берри, Анджелика Хьюстон, Лоуренс Фишборн и другие.