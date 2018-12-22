Тихий ужас: лучшие фильмы о сектантах

Нас обычно притягивает то, что неизвестно, что пугает, заставляет задуматься и, как ни парадоксально, нас порой притягивает то, что должно отталкивать. Есть фанаты жутких хорроров, ужасающих сцен насилия и историй о психически неуравновешенных. В нашей небольшой подборке будут не такие ужас, какими их привыкли представлять. Но те истории, которые имею место быть в реальной жизни и, на первый взгляд, может, страшны не так как ужастики, но меняют жизни героев кардинально.

Фильмы, которые рассказывают о сектах, о местах в которых порой творятся такие вещи, которые вряд ли бы вы хотели увидеть в жизни.

"Ребенок Розмари" (1968 год)

Счастливая семья переезжает в квартиру в одном из старинных домов Нью-Йорка. После знакомства с соседями, которые крайне навязчивы в общении, девушка начинает замечать, что череда странных событий слишком затягивается. После случившегося с ней очень странного и жуткого видения, она начинает подозревать, что их соседи на самом деле сатанисты.

"Жатва" (2007 год)

В прошлом христианка Кетрин Уинтер теперь опирается только на науку. Со своим коллегой она по всему миру разоблачает якобы "чудесные" вещи, объясняя их суровым научным языком. Теперь им предстоит выяснить, что происходит с городком, в котором люди убеждены, будто на их землю посланы египетские проклятья.

"Дети кукурузы" (1984 год)