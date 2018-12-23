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Режиссер не хочет снимать сиквел «Аквамена» 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Аквамен"
Джеймс Ван, режиссер только вышедшей на экраны картины "Аквамен", заявил, что сомневается в том, хотелось ли бы ему снять продолжение ленты. Ван считает, что на данный момент он полностью реализовал свои амбиции и планы, они состояли из желаний сделать хороший боевик о супергероях, который будет показан на широких экранах во всем мире. Он так же отметил, что крайне быстро обычно привязывается к людям и проектам, поэтому часто возвращался с сиквелами, а сейчас что-то изменилось. По его предположениям, дело в том, что он не может понять, чего ему хотелось бы достичь еще, если все его задумки уже воплотились в "Аквамене".
Джеймс склоняется к тому, чтобы вернуться к менее бюджетным проектам и продолжать работу в ближайшее время именно так, снимая фильмы чуть меньшего масштаба.
Фильмы , Джеймс Ван
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