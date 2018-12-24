Что цензура вырезала из «Неуловимых мстителей»

Сцена, которую цензура вырезала из «Неуловимых»

В 1966 году в советский прокат вышла легендарная сегодня картина «Неуловимые мстители». Приключения юных героев гражданской войны стали настоящим хитом, и это неудивительно. Ведь в фильме были погони и трюки, ярко выраженные положительные герои и злодеи, там даже была романтическая линия, пусть и не столь красочная, как все остальные. Как ни странно, но даже в этой идеологически выдержанной ленте цензоры нашли к чему придраться.

По сюжету одним из «мстителей» была Ксанка, сестра Даньки. Однако она почти во всех сценах появляется в мальчишеской одежде и вообще больше походит на сорванца-подростка, чем на девушку. Авторы задумали показать, что Ксанка — всё-таки не парень и сняли сцену купания. Актрису Валентину Курдюкову долго уговаривали раздеться, в конце концов она согласилась, и эпизод сняли. Ничего вызывающего в нём не было: камеру поставили против солнца, так что на экране появлялся лишь силуэт, ни единого кусочка обнажённого тела в кадр не попало. Однако киночиновники решили, что эпизод чрезмерно откровенный, так что он в финальный вариант не попал.

Смотрите видео и узнайте, какие сцены не попали в фильмы «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (1965), «Чародеи» (1982), «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1976), «Москва слезам не верит» (1979).