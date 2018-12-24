Нового Бонда предложили сделать трансгендером

Как известно, после 2020 года место одного из самых знаменитых суперагентов в мире станет вакантно: Дэниел Крэйг больше не станет играть роль Джеймса Бонда . И пока неизвестно, кто же сменит актера на этом посту.

И в шутку, и всерьез, многие известные личности предлагают всевозможные кандидатуры. Так, например, британский актер Доминик Уэст заявил, что, по его мнению, в «бондиане» должна появиться женщина-трансгендер. Именно таким, по мнению Уэста, может стать новый Джеймс Бонд, ведь в армии сейчас довольно много трансгендеров.

Более того, актер даже нашел даму на главную роль, указав на трансгендера Ханну Граф, по совместительству являющуюся одним из самых высокопоставленных офицеров британской армии. Ханна — красивая девушка, которая вполне могла бы стать Бондом. По-моему, это отличная идея,

— цитирует британского актера портал NME.

Ханна Граф, узнав о заявлении Уэста, отметила, что ей весьма льстит это предложение, но в ближайшее время актрисой она становиться не собирается. Однако, женщина-трансгендер добавила, что не видит никаких причин, чтобы в подобных фильмах не было трансгендеров.