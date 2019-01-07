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Как снимают сцены взрывов в кино: кадры с площадки 

Рамблер 10 часов назад
В большинстве сцен, когда нам показывают "бомбежку" определенной территории, никто не сбрасывают с неба "бомбы". Пиротехнические шашки закладываются в землю заранее и в момент съемок актеры точно знают где, что и в какой последовательности будет взрываться.
Кстати, королем пиротехники принято считать Майкла Бэя. Во всех "Трансформерах" режиссер использовал минимум компьютерной графики, предпочитая старые-добрые натуральные взрывы. Уж сколько пиротехники перевел Бэй для съемок каждой из своих сцен — не сосчитать. Но ярые поклонники, кстати, пытались. Известно, что в каждой сцене задействовано как минимум два десятка единиц пиротехники. В более масштабных сценах доходило и до сотни!
Кстати, именно из-за этого многие "взрывные" сцены стараются снять с одного дубля: разрушения значительны, пиротехника дорогая. На вторую попытку просто нет ни бюджета, ни времени.
Фотографы на площадке запечатлевают самые горячие моменты съемок. Несколько таких "взрывных" кадров — в нашей фотогалерее.
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Фильмы , Фото
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