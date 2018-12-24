Фильмы, которые могут не понравиться зрителям в 2019

Совсем скоро наступит 2019 год, а значит любители кино должны готовится к премьерам. Киностудии уже представили трейлеры новинок, поэтому сейчас можно предполагать, какие фильмы определённо не придутся по вкусу ценителям.

2. «Рэмбо: Последняя кровь». Первый фильм франшизы «Рэмбо: Первая кровь», который вышел в далёком 1982, потряс киноиндустрия. Незамысловатая картина о боксёре вывела в мегазвёзды Сильвестра Сталлоне и породила несколько продолжений. Выходящая в 2019 году лента должна стать завершением саги, но, видимо, от Рэмбо устали и зрители, и авторы, создавшие слабый в художественном плане фильм.

3. «Ритм-секция». Сюжет фильма оригинальностью не отличается: главная героиня, семья которой погибла в авиакатастрофе, выслеживает виновников трагедии и мстит им. На главные роли были приглашены Блейк Лавли и Джуд Лоу , однако даже им не удалось придать затасканному сюжету динамичность и интригу.

Видео расскажет, какие ещё картины могут разочаровать в следующем году.