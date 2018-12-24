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Фильмы, которые могут не понравиться зрителям в 2019 

Рамблер 2 часа назад
Совсем скоро наступит 2019 год, а значит любители кино должны готовится к премьерам. Киностудии уже представили трейлеры новинок, поэтому сейчас можно предполагать, какие фильмы определённо не придутся по вкусу ценителям.
1. «Кошки». Эта картина — адаптация нашумевшего бродвейского мюзикла. История успешно шла много лет, покорив зрителей в разных уголках планеты. Однако перенос её на широкий экран выглядит сомнительным. Похоже, даже впечатляющий актёрский состав (Идрис Эльба, Ребел Уилсон, Иэн МакКеллен, Джуди Денч, Тейлор Свифт, Дженнифер Хадсон) ленту не спасёт.
2. «Рэмбо: Последняя кровь». Первый фильм франшизы «Рэмбо: Первая кровь», который вышел в далёком 1982, потряс киноиндустрия. Незамысловатая картина о боксёре вывела в мегазвёзды Сильвестра Сталлоне и породила несколько продолжений. Выходящая в 2019 году лента должна стать завершением саги, но, видимо, от Рэмбо устали и зрители, и авторы, создавшие слабый в художественном плане фильм.
3. «Ритм-секция». Сюжет фильма оригинальностью не отличается: главная героиня, семья которой погибла в авиакатастрофе, выслеживает виновников трагедии и мстит им. На главные роли были приглашены Блейк Лавли и Джуд Лоу, однако даже им не удалось придать затасканному сюжету динамичность и интригу.
Видео расскажет, какие ещё картины могут разочаровать в следующем году.
Комментарии
Фильмы , Актеры , Видео , Идрис Эльба , Ребел Уилсон , Сильвестр Сталлоне , Дженнифер Хадсон , Иэн Маккеллен , Джуд Лоу , Джуди Денч
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