Лучшие моменты из мультфильмов Disney

Студия «Дисней» создали десятки сказочных историй, которые радуют уже не одно поколение зрителей. В числе самых ярких проектов «Диснея»:

1. «Король Лев» (1994). Мультфильм стал для студии прорывом. Этому способствовали и отличная анимация, и интересный сюжет, и музыка, написанная Элтоном Джоном . В год выхода «Король Лев» стал рекордсменом среди мультипликационных лент по кассовым сборам и получил два «Оскара». В 2019 году выйдет художественный фильм «Король Лев», копирующий анимационный.

2. «Книга джунглей» (1967). Несмотря на то, что «Книга джунглей» вышла полвека назад, она до сих пор вызывает интерес. Эта лента стала последней работой самого Уолта Диснея , по настоянию которого создатели мультика отказались от мрачноватой атмосферы, которая присутствовала в произведениях Киплинга, по которым и снимался мультфильм. В 2016 году вышел одноимённый художественный фильм. Его сделали более реалистичным и более взрослым, чем мультфильм, и это окупилось сторицей: «Книга джунглей» 2016 года получила «Оскар».