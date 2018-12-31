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5 самых зрелищных фильмов 2018 года 

Рамблер 11 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Первому игроку приготовиться"
Время подводить итоги уходящего года — мы собрали для вас подборку из 5 фильмов, которые зрители посчитали самыми красивыми в 2018 году.

"Форма воды", режиссер Гильермо Дель Торо

«Форма воды» — невероятно красивая интерпретация «Человека-амфибии» Александра Беляева: история немой девушки, полюбившей морского бога, выловленного в Амазонке. Действие фильма разворачивается в 1962 году, на пике Холодной войны, и рассказывает об истории большой и невозможной любви. Эту сказку справедливо можно назвать главным кинособытием этого года. Фильм не только стал триумфатором на последнем Оскаре, но и обрел огромный лагерь поклонников по всему миру.
Кадр из фильма "Форма воды"

"Черная пантера", режиссер Райан Куглер

Восемнадцатый фильм вселенной Marvel стал не только одним из наиболее прибыльных кинопроектов этого года, но и наиболее титулованных. «Пантера» номинируется на Золотой глобус как лучший фильм года, а сборы уже приблизились к полутора миллиардам долларов. Далеко не последняя заслуга фильма — его визуал. Он буквально гипнотизирует фантастическими видами Ваканды — государства, являющегося родиной главного героя фильма принца Т’Чаллы.
Кадр из фильма "Черная пантера"

"Величайший шоумен", режиссер Майкл Грейси

Биографический фильм о жизни известного антерпренера Финеса Тейлора Барнума впечатляет своим масштабом. Атмосфера цирка 19 века в этом фильме передана не только с невероятной точностью, но и поистине с монументальным размахом. Картина, главные роли в которой сыграли Хью Джекман, Зак Эфрон и Мишель Уильямс, рассказывает историю о том, как Барнум создавал грандиозное цирковое шоу, которое вспоминают и по сей день.
Кадр из фильма "Величайший шоумен"

"Альфа", режиссер Альберт Хьюз

Этого фильма, скорее всего, не будет в списках лучших фильмов года. Однако он стоит упоминания — в первую очередь, за прекрасную визуальную часть. История, действие которой происходит 20 тысяч лет назад, повествует о юном охотнике, который ищет свое племя вместе с волком по кличке Альфа. Фантастические пейзажи, в которых разворачивается захватывающий сюжет, были сняты в Канаде и Исландии, и только ради них фильм стоит посмотреть.
Кадр из фильма "Альфа"

"Первому игроку приготовиться", режиссер Стивен Спилберг

Спилберг — великий визионер Голливуда, который умеет дарить аудитории новые сильные эмоции. Во многом благодаря уникальной визуальной атмосфере его фильмов. «Первому игроку приготовиться» — не исключение. Действие происходит в мире 2045 года, когда люди практически забыли о том, что такое реальность. Главный герой, обычный парень Уэйд Уоттс, бросается в сумасшедшую гонку, главный приз в которой выигрыш в главную компьютерную игру века — Оазис.
Кадр из фильма "Первому игроку приготовиться"
Комментарии
Фильмы , Стивен Спилберг , Альберт Хьюз , Майкл Грейси , Мишель Уильямс , Райан Куглер , Гильермо дель Торо , Александр Беляев , Зак Эфрон , Хью Джекман
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