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Конкин хотел отказаться от съемок из-за Высоцкого 

Рамблер 3 часа назад
Виктор Павлов сыграл второстепенную роль участника банды Левченко в телефильме «Место встречи изменить нельзя». К своей работе в кинокартине актер отнесся весьма серьезно. Так, болея воспалением легких, Павлов скрыл это от съемочной группы и как ни в чем не бывало снимался в эпизоде на болоте, вымокнув там до нитки. Артист не считал возможным подводить своих именитых коллег и ради съемок сбежал из больницы. Но жертва Виктора Павловича оказалась напрасной — военную сцену Шарапова и Левченко пришлось вырезать. На площадке Павлов проявил себя не только как талантливый актер, но и отличный товарищ, когда у исполнителей главных героев Высоцкого и Конкина возникли разногласия, именно он помог уладить конфликт. Оказывается, в какой-то момент Высоцкий подверг Конкина жесткой критике. И актер, не выдержав прилюдного разноса со стороны знаменитого коллеги, намеривался отказаться от своего участия в фильме. Конкин уже собирался уезжать из Одессы, и тогда Павлов предложил своему партнеру по кадру немного прогуляться по городу. Во время прогулки расстроенный Конкин не сдерживал своего раздражения, а Павлов внезапно начал читать сценарий по ролям, да так, будто это не детектив, а комедия. Актеры стали смеяться, и Конкин успокоился, в итоге он решил продолжить сниматься.
Комментарии
Фильмы , Актеры , Видео , Виктор Павлов
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