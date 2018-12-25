Аномальное потепление расстроило героев «Простоквашино»

В Сети появилась новогодняя серия мультфильма.

На официальном YouTube-канале студии «Союзмультфильм» опубликовали десятый, юбилейный, эпизод нового мультфильма о приключениях Дяди Федора, кота Матроскина, Шарика и других обитателей знаменитой деревни Простоквашино.

Действие происходит в канун Нового года. Герои готовятся к празднику, но новогоднюю атмосферу и настроение портит абсолютное отсутствие снега на улице, вызванное аномальным потеплением.

Малышка Вера Павловна, сестра Дяди Федора, очень разочарована: ну какой Новый год без снега?! Чтобы порадовать девочку, герои решают сами создать новогоднее чудо.