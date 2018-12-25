В Сети появилась новогодняя серия мультфильма.
На официальном YouTube-канале студии «Союзмультфильм» опубликовали десятый, юбилейный, эпизод нового мультфильма о приключениях Дяди Федора, кота Матроскина, Шарика и других обитателей знаменитой деревни Простоквашино.
Действие происходит в канун Нового года. Герои готовятся к празднику, но новогоднюю атмосферу и настроение портит абсолютное отсутствие снега на улице, вызванное аномальным потеплением.
Малышка Вера Павловна, сестра Дяди Федора, очень разочарована: ну какой Новый год без снега?! Чтобы порадовать девочку, герои решают сами создать новогоднее чудо.
Специально для новогодней серии Гарик Сукачев, Иван Охлобыстин и Юлия Меньшова перепели знаменитую песню "Кабы не было зимы", которая прозвучит в конце эпизода.
Напомним, что «Возвращение в Простоквашино» — это продолжение советских мультфильмов по мотивам произведений Эдуарда Успенского. В современной версии действуют те же герои, правда, получившие новые голоса. Почтальон Печкин заговорил голосом Ивана Охлобыстина, Шарика озвучил Гарик Сукачев, мама Дяди Федора получила голос Юлии Меньшовой, а кот Матроскин заговорил голосом Антона Табакова.