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Аномальное потепление расстроило героев «Простоквашино» 

Рамблер 2 часа назад
В Сети появилась новогодняя серия мультфильма.
На официальном YouTube-канале студии «Союзмультфильм» опубликовали десятый, юбилейный, эпизод нового мультфильма о приключениях Дяди Федора, кота Матроскина, Шарика и других обитателей знаменитой деревни Простоквашино.
Действие происходит в канун Нового года. Герои готовятся к празднику, но новогоднюю атмосферу и настроение портит абсолютное отсутствие снега на улице, вызванное аномальным потеплением.
Малышка Вера Павловна, сестра Дяди Федора, очень разочарована: ну какой Новый год без снега?! Чтобы порадовать девочку, герои решают сами создать новогоднее чудо.
Специально для новогодней серии Гарик Сукачев, Иван Охлобыстин и Юлия Меньшова перепели знаменитую песню "Кабы не было зимы", которая прозвучит в конце эпизода.
Напомним, что «Возвращение в Простоквашино» — это продолжение советских мультфильмов по мотивам произведений Эдуарда Успенского. В современной версии действуют те же герои, правда, получившие новые голоса. Почтальон Печкин заговорил голосом Ивана Охлобыстина, Шарика озвучил Гарик Сукачев, мама Дяди Федора получила голос Юлии Меньшовой, а кот Матроскин заговорил голосом Антона Табакова.
Комментарии
Фильмы , Видео , Антон Табаков , Иван Охлобыстин , Гарик Сукачев , Юлия Меньшова
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