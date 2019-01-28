Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел
Комедия
Купить билет
Т-34
Боевик, Приключение, Драма
Купить билет
Стекло
Триллер
Купить билет
Бабушка лёгкого поведения 2
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Аквамен
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
BEEF: Русский хип-хоп
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Три богатыря и наследница престола
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Море соблазна
Триллер, Драма
Купить билет
Путь домой
Приключение, Мелодрама, Семейный
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Астрал: Новое измерение
Фантастика, Ужасы, Драма
Купить билет
Гринч
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Две королевы
Биография, Исторический, Драма
Купить билет
Спасти Ленинград
Драма
Купить билет
Холмс & Ватсон
Детектив, Комедия
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Начни сначала
Ромком
Купить билет
Волки и Овцы: Ход Свиньёй
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Кто и как создает звуки для фильмов 

Рамблер 8 минут назад
Фото: @oddiostudio
Кто и как делает все эти крутые "бум", бах" и хруст откусываемого яблока? Закулисье киношной озвучки раскрывает канадский блогер Стефан Фратичелли.
Звук открывающейся молнии:
А вот так создается звук рисования маркером по бумаге:
Один из пользователей задал блогеру резонный вопрос: наверняка у Стефана собралась уже целая коллекция базовых звуков, не проще ли их найти в папке на компьютере, чем перезаписывать каждый раз? Фратичелли с ответом не замедлил. Он сказал, что на самом деле звуков так много, что он уже не имеет никакой возможности структурировать свою цифровую библиотеку. Поэтому гораздо проще и быстрее подходящий звук все-таки перезаписать.
Более того, так каждый звук получается совершенно индивидуальным. Ко всему прочему, ему это только в радость.
А вот и звук трясущейся чашки:
Учимся кататься на роликах:
С таким неоднозначным звуком передвигается какое-то малоприятное существо, не иначе. В самый раз для фильма ужасов:
У Стефана превосходная фантазия. Уже 15 лет он создает самые разнообразные звуки на своей студии. Фратичелли участвовал в работе над многими фильмами и сериалами. В его послужном списке создание звуков для киноленты "Сайлент Хилл", "Мой парень — псих", "Побег" и многих других.
Комментарии
Фильмы
Читайте также
Видео
Пять кинопремьер этой недели
Фильмы
Какие сцены вырезали из «Ивана Васильевича»
Актеры
Культовые актрисы с трагическими судьбами
Актеры
Россия выступит во втором полуфинале Евровидения
ТВ
Как складываются судьбы детей-актеров
Актеры
Кинохиты, в которых актеры не хотели сниматься
Актеры
Самые страшные в истории кино короткометражки
Фильмы
Популярные фильмы до и после спецэффектов
Фильмы
Чем закончилась жизнь «детектива Коломбо»
Сериалы
Где сейчас актеры из «Маски-шоу»
Актеры Сериалы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение