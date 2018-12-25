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Эпизоды в кино, которые часто ставят на паузу 

Рамблер 1 час назад
Иногда в фильмах случаются моменты, которые хочется понять получше, или кадры, где есть пикантные детали. Наверняка многие в этот момент нажимают кнопку «пауза», чтобы в подробностях рассмотреть всё.
1. «Знаки» (2002). В этом триллере с элементами комедии речь идёт об инопланетянах. Но пришельцев в кадре не видно. Лишь в нескольких сценах представители инопланетной расы появляются на экране, и многие замедляли картину, чтобы получше рассмотреть их.
2. «Криминальное чтиво». Режиссёр Квентин Тарантино собрал в боевике звезд, и одной из них был Брюс Уиллис. В одной сцене он выходит из душа в одном лишь полотенце, обёрнутом вокруг бёдер. Зрительницы нередко пытаются нажать на паузу в нужный момент, чтобы увидеть ещё один кусочек тела Уиллиса.
3. «После прочтения сжечь» (2008). Чёрная комедия пришлась по вкусу не всем, однако некоторые киноманы навсегда занесли её в список любимых. Они частенько пересматривают кадры, в которых кривляющемуся Брэду Питту отстреливают голову.
Смотрите ролик и узнайте, какие кадры ставят на паузу в «Титанике» (1997), «Изгоняющем дьявола» (1973) и «Отряде самоубийц» (2016).
Комментарии
Фильмы , Актеры , Видео , Квентин Тарантино , Брэд Питт , Брюс Уиллис
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