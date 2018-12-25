Премьеры последней недели уходящего года

Премьеры каких фильмов завершат этот год.

"Ёлки Последние"

В финальной части знаменитой франшизы героям предстоит проститься со зрителями. Эта часть «Елок» станет заключительной. В основе сюжета — пять новогодних историй, трогательных, по-настоящему волшебных и, конечно, наполненных юмором. Чем закончатся ежегодные приключения героев, смотрите в кинотеатрах уже на этой неделе.

"Три богатыря и наследница престола"

Девятый по счету мультфильм из знаменитой франшизы о трех богатырях повествует о выборе наследника престола. Князь Киевский решил, что пора назначить себе преемника. Выбор падает на племянницу, Забаву Путятишну. Только вот незадача, живет сейчас родственница вместе с мужем в Царьграде, которым правит злой Василевс. Вернуть наследницу престола в родные пенаты предстоит Алеше Поповичу, Добрыне Никитичу и Илье Муромцу. Разумеется, их ожидает множество приключений.

"Любовь и прочий зоопарк"

Режиссер: Антони Кордье

Фильм французского режиссера рассказывает историю молодого мужчины по имени Гаспар, который много лет не общался со своей семьей. Однако на очередную свадьбу отца мужчина решил все же поехать. По пути он знакомится с девушкой по имени Лора и предлагает ей притвориться его невестой и поехать с ним к родственникам. Лора соглашается. Правда, девушка даже не подозревает, насколько эксцентричны родные Гаспара и что ей предстоит провести время в настоящем заповеднике, в котором живут удивительные животные и не менее странные люди.

"Унесенные призраками"

Полнометражная аниме-картина знаменитого японского режиссеры выходит в российский прокат спустя 17 лет после мировой премьеры. Работа стала лауреатом премии «Оскар» в категории «Лучший полнометражный мультфильм», получила «Золотого медведя» на Берлинском кинофестивале и была удостоена еще множества наград и номинаций.

В основе сюжета — история девочки Тахиро и ее родителей, которые при переезде в новый дом оказываются в странном городе. Попав на великолепный пир и отведав угощение, мама и папа девочки вдруг превращаются в свиней. Все это — происки злой колдуньи Юбабы. Тахиро предстоит спасти своих родителей.