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Интим в кино, снятый без притворства 

Рамблер 5 часов назад
Фото: кадр из фильма "Калигула"
Актеры и актрисы считаются настоящими профессионалами, если могут сыграть все, что угодно. Один режиссер хочет, чтобы красавица-актриса потолстела и сыграла психопатку, второй требует, чтобы вегетарианец поедал мясо с кровью для максимальной правдоподобности, а третий просит самостоятельно станцевать стриптиз и раздеться, не стесняясь зрителя и всю съемочную группу. Те же звезды, которые готовы на камеру заниматься сексом с партнером по фильму, относятся к отдельной категории профессионалов!
Про некоторых известных актеров и актрис часто говорят, что их эротические сцены слишком правдоподобны и, вроде, причина этому — реальный секс в кадре. На самом же деле сами знаменитости эту информацию не подтверждают.
Долгое время, такие слухи преследовали талантливую актрису Холли Берри и скандального, но не менее талантливого актера Билли Боба Торнтона. Их сцена секса из фильма "Бал монстров" выглядела настолько "сырой" и разнузданной, что многие до сих пор считают ее реальной, хотя сами звезды это опровергли.
То же самое рассказывали про героев "Нимфоманки" Ларса фон Триера. Масла в огонь подлил исполнитель главной роли Шайя Лабаф, который в нескольких интервью утверждал, что именно его половой орган показывают во весь экран в одной очень подробной секс-сцене. Однако продюсер фильма Кристина Вест опровергла эти истории, выступив со следующим комментарием: "Сначала мы сняли актеров, изображавших секс, а затем сняли реальный секс с участием дублеров и совместили две картинки цифровым способом".
Многие были удивлены, как режиссеру Тинто Брассу удалось заманить в откровенный фильм "Калигула" таких актеров, как Малкольм МакДауэлл, Питер О’Тул, Хелен Миррен. Оказалось, картина не задумывалась Брассом как порнографическая. Он собирался снять историческое кино о кровавом римском императоре, а секс в ней был симуляцией. Но после того, как спонсоры уволили Брасса из-за разногласий, один из них, издатель эротического журнала "Пентхаус" Боб Гуччионе, сам сел в режиссерское кресло и доснял несколько минут реального секса. Статус "взрослого кино" позволил прокатчикам увеличить цену на билеты.
Фильм "Интим" театрального режиссера Патриса Шеро, скорее, запомнился зрителям не натуральными сценами секса двух главных героев, а их отталкивающим характером: неидеальные фигуры, волосатые ноги, прыщи, отсутствие грима.
Все это в совокупности с нестыковками сюжета почему-то не помешало фильму взять на конкурсе в Берлине "Золотого медведя" и получить премию "Голубой ангел" за лучший европейский фильм. Кроме того, минет крупным планом в исполнении новозеландки Керри Фокс до сих пор считается одной из самых обсуждаемых сцен в подобных фильмах.
Режиссер Ларри Кларк снял фильм "Кен Парк" про подростков, в котором заставил своих героев заниматься на камеру маструбацией и групповым сексом, и показал все это крупным планом. Картина вызвала неоднозначную реакцию в обществе, кроме того, ее запретили в Белоруссии, Канаде, Норвегии и Австралии. Как ни уверял режиссер, что всем участникам проекта на момент съемок по 18 лет и они могут сниматься в любом порно, если захотят, это мало что изменило в глазах большей части консервативного общества.
Фильм "Бурый кролик" режиссера и исполнителя главной роли по совместительству Винсента Галло с Хлои Севиньи получил настолько разгромную рецензию в Каннах, что Винсент даже пообещал бросить режиссерскую карьеру. На момент съемок Севиньи и Галло были любовниками. Карьера Севиньи после этой скандальной картины пошла на спад, хотя актриса подавала большие надежды, — следующие лет 10 она только и делала, что оправдывалась, что зря доверилась обещаниям режиссера снять эротический хит.
В картине "9 песен" показана сексуальная жизнь ученого Мэтта, исследующего Антарктиду, и студентки Лизы из Лондона, встреча которых произошла на рок-концерте. В фильме есть фрагменты настоящих концертных номеров рок-исполнителей, которые чередуются с откровенными сценами секса. Несмотря на то, что все сексуальные сцены снимались после репетиций, критики сошлись во мнении, что секс вышел "неаппетитным" и не спас очень слабый сюжет.
"Любовь" режиссера Гаспара Ноэ снята в формате 3D, что обеспечивает эффект присутствия, и поэтому картина несколько выделяется среди подобных фильмов. Но сами сцены реального секса примечательными назвать нельзя, в них нет ничего такого, чего не было показано в предыдущих фильмах. Интересно, что с актрисами Аоми Муйок и Кларой Кристин режиссер познакомился на вечеринке. Он снял их на камеру в мобильном телефоне, чтобы посмотреть, хорошо ли они будут выглядеть в кадре.
Комментарии
Фильмы , Патрис Шеро , Малкольм Макдауэлл , Клара Кристин , Билли Торнтон , Ларс фон Триер , Тинто Брасс , Винсент Галло , Боб Гуччионе , Гаспар Ноэ , Хелен Миррен , Аоми Муйок
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