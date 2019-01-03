Известные фильмы до и после спецэффектов

Современное кино уже практически невозможно представить без спецэффектов. Именно эти визуальные хитрости помогают зрителю перенестись в удивительные миры, увидеть невероятных существ и отправиться в сказочные путешествия. Глядя на экран, мы редко задумываемся о том, как же все это было на самом деле снято.

Между тем, прекрасные пейзажи, ужасные монстры и фантастические города будущего — это результат многодневной кропотливой работы целой команды профессионалов, которые превращают обычный зеленый фон для съемок в невероятные и масштабные картины.

Кстати, первый спецэффект был применен еще в 1895 году Альфредом Кларком. Детализировав сцену казни королевы Шотландии, он использовал на плахе вместо актрисы манекен.

Можно вспомнить другие, более поздние картины: «Годзилла», «Кинг Конг». Но отправной точкой в современной истории спецэффектов, конечно считаются «Звездные войны» Джорджа Лукаса , созданные в 1977 году.

В наши дни практически каждый фильм — воплощение достижений новых технологий. Приоткроем завесу тайны над созданием культовых фильмов и покажем как они выглядели бы без визуальных дополнений.