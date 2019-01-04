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Загадки в кинофильмах, которые сложно заметить 

Рамблер 1 час назад
Киноманы жить не могут без поиска в любимых фильмах ошибок и ляпов. Но, возможно, некоторые создатели намерено допускают малозаметные недочёты, чтобы сделать ленты более увлекательными и интригующими?
Ведь находить недочеты и отсылки к другим историям не только любопытно, но и приятно. Представляем загадки, которые скрыты в популярных картинах.

«Отступники» Мартина Скорсезе

На экране постоянно мелькает буква Х, которую зрители воспринимают как малозаметный декор. В реальности это отсылка к ленте 1932 года «Лицо со шрамом», где Х символизировал смерть.

«Бойцовский клуб» Дэвида Финчера

На 84 минуте фильма происходит взрыв в витрина магазина Apple. Это намёк на рекламный ролик компании Apple, который вышел в 1984 году и, в свою очередь отсылал к антиутопии Джорджа Оруэлла «1984».

«Кто подставил кролика Роджера» Роберта Земекиса

Кажется, что это безобидная история без «второго дна», но на самом деле действие отсылает зрителя в 1947 год, когда расовая дискриминация в США достигла апогея. Нарисованные животные в фильме — это аллегоричное изображение цветных людей.
Комментарии
Фильмы , Видео , Дэвид Финчер , Роберт Земекис , Мартин Скорсезе , Джордж Оруэлл , Apple
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