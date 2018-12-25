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Отличные фильмы про космические путешествия 

Рамблер 1 час назад
Фильмы о космосе стали появляться во второй половине прошлого века. Киношникам такие ленты дают массу возможностей проявить фантазию и креативность: в космических картинах можно реализовывать любые задумки, а современные спецэффекты делают их невероятно зрелищными. Эти фильмы о космосе заслуживают того, чтобы их посмотреть.
1. «Валериан и город тысячи планет» (2017). Фильм, созданный французским режиссёром и продюсером Люком Бессоном, рассчитан на молодёжную аудиторию. Главные герои живут в 2700 году и, выполняя задание, случайно становятся участниками межгалактического заговора, в котором определится судьба города тысячи планет.
2. «Салют-7» (2017). Отечественная героическая лента основана на реальных событиях, случившихся на советской орбитальной станции «Салют-7» в 1985 году. Помимо захватывающего сюжета с непредсказуемыми поворотами в картине есть действительно красочные спецэффекты. И, несмотря на то, что финал известен заранее, лента смотрится интригующей и полностью захватывает внимание.
3. «Аполлон-13» (1995). Картина повествует о миссии «Аполллон-13», которая в 1970 году осуществлялась в рамках американской лунной программы. Миссия прошла не так, как задумывалось, но астронавты всё равно стали героями. В фильме не так много спецэффектов, зато он берёт эмоциональностью и отменной актёрской игрой.
Смотрите видео и узнайте ещё о нескольких отличных фильмах о космосе.
Комментарии
Фильмы , Видео , Люк Бессон
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