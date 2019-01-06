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«В поисках капитана Гранта»: как снимали фильм 

Рамблер 10 часов назад
Фото: кадр из фильма "В поисках капитана Гранта"
Фильм Станислава Говорухина, снятый в 1985 году был не первой экранизацией знаменитого романа Жюля Верна. Первая картина увидела свет еще в 1936 году. Поэтому режиссер решил изменить название своей ленты, а также добавить что-то новое в сюжет. Поэтому экранизацией романа Жюля Верна фильм "В поисках капитана Гранта" в полном смысле назвать нельзя. Скорее, это фильм, созданный по его мотивам.
Еще двумя отличительными чертами картины Говорухина стали, во-первых, присутствие на экране автора романа, а во-вторых, то, что режиссер решился сделать фильм мини-сериалом.
Мы решили вспомнить об одном из любимых фильмов советских детей и поделиться некоторыми фактами, которые остались за кадром.
Летние съемки проходили в основном в Болгарии, а вот за зимние пейзажи "отвечал" Крым.
Фильм задумывался как совместный русско-болгарский проект. Поэтому и съемки проходили в двух странах. Кругосветное путешествие "Дункана" снимали в водах Черного моря, а Южную Америку, Австралию и Новою Зеландию "изображали" Крым и Болгария.
Кстати, знаменитую горную лавину снимали тоже в Крыму, на вершине Ай-Петри. Конечно, сход снега с горы был управляемым: за него отвечали мастера спецэффектов. На склоне установили большой деревянный щит, за него нагребли огромное количество снега и в нужный момент веревки, державшие щит, обрубили. Река снега понеслась на актеров. Сцену сняли с одного дубля.
"Роль" яхты "Дункан" в фильме исполнило трехмачтовое деревянное финское судно "Кондор". Разумеется, его тщательно "загримировали": оснастили пушкой, скамейками, сменили название, переделали капитанский мостик, немного сменили дизайн. Получилась весьма элегантная шотландская яхта.
Один из самых страшных эпизодов при просмотре фильма в детстве: кондор уносит с когтях Роберта. Сняли этот момент в павильоне с помощью комбинированных съемок. Хотя изначально была идея изготовить макет птицы и подвесить к одной из кабинок канатной дороги на Ай-Петри. Роберта, попавшего в когти кондора, должен был сыграть каскадер. Но руководство "канатки" в ужасе отвергло это идею.
Когда на съемочной площадке дети, без приключений не обходится. Так и Руслан Курашов, сыгравший Роберта Гранта, во время съемок сломал руку. Приходилось "прятать" гипс. Хотя на некоторых кадрах его все же можно заметить. Кстати, Руслан свою жизнь с актерской карьерой связывать не стал: он выучился на артиста балета народного танца.
Не осталась в профессии и экранная сестра младшего Гранта. Галина Струтинская в фильм Говорухина попала случайно: девушку, снимавшуюся до этого только в эпизодах, случайно заметили и пригласили на пробы. Но еще во время съемок актриса вышла замуж, после выхода фильма родила ребенка и уехала с семьей в Германию.
С Тамарой Акуловой, сыгравшей роль Элен Гленарван, возникли проблемы. Актриса приняла участие лишь в тех сценах фильма, которые снимали в Крыму. На съемки в Болгарии ей не дали разрешения: она была невыездной из-за сестры, которая вышла замуж за немца из ФРГ. В Болгарии вместо Акуловой в кадре появляется дублерша.
Николай Еременко, сыгравший в фильме лорда Гленарвана, признавался, что не слишком любил этого персонажа. Актер сетовал, что герой просто до приторности идеален, лишен каких-либо пороков. Артисту было сложно выстроить характер своего персонажа. Тем не менее, эта роль стала одной из самых успешных в карьере актера.
Комментарии
Фильмы , Станислав Говорухин , Жюль Верн , Николай Еременко
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