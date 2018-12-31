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Фильмы о свадьбах для будущих невест 

Рамблер 10 часов назад
Фото: кадр из фильма "Мамма Mia!"
Эти трогательные и смешные фильмы не только помогут скоротать вечер, но, возможно, дадут вам несколько свежих идей.

"Война невест" (2009)

В главных ролях — Кейт Хадсон и Энн Хэтэуэй. Две подруги обнаруживают, что их свадьбы назначены на один и тот же день, в отеле мечты. Ни одна не хочет уступать. Но противостояние в итоге положительно изменит обоих.

"27 свадеб" (2008)

В главных ролях — Кэтрин Хайгл и Джеймс Марсден. Главная героиня — вечная подружка невесты, которая отлично организовывает чужие свадьбы, но не может наладить свою личную жизнь: она слишком застенчива и ответственна. И теперь ей предстоит организовать свадьбу своей сестры со своим собственным боссом.

"Мамма Mia!" (2008)

Экранизация мюзикла, основанного на песнях шведской группы АВВА. В главных ролях — Мерил Стрип, Аманда Сэйфрид, Пирс Броснан, Колин Ферт, Стеллан Скарсгард. Главная героиня (Сэйфрид) собирается замуж и мечтает, чтобы к алтарю ее повел отец. Но ее мать (Стрип) не уверена в его личности. Девушка приглашает на свадьбу вероятных кандидатов.

"Моя большая греческая свадьба" (2002)

Гречанка Тула, которая вместе с большой семьей живет в Чикаго, влюбляется в американца. И ему придется узнать все особенности греческой культуры.

"Свадебный переполох" (2001)

В главных ролях — Дженнифер Лопес и Мэттью Макконахи. Героиня Лопес работает свадебным организатором. Однажды она встречает симпатичного незнакомца, а наутро узнает, что он — жених ее новой клиентки.

"Свадьба лучшего друга" (1997)

В главных ролях — Джулия Робертс, Кэмерон Диас и Дермот Малруни. Героиня Робертс когда-то заключила договор с лучшим другом Майклом, что они поженятся, если не найдут свою любовь до 28 лет. А через 9 лет Майкл зовет ее на свою свадьбу и знакомит с очаровательной невестой (Диас). Главная героиня намерена расстроить свадьбу.

"Четыре свадьбы и одни похороны" (1994)

В главных ролях — Хью Грант и Энди МакДауэлл. Скромный англичанин знакомится с привлекательной американкой на свадьбе друга, и с тех пор они постоянно сталкиваются друг с другом — на череде свадеб и даже одних похоронах.
Комментарии
Фильмы , Колин Ферт , Кэтрин Хайгл , Дженнифер Лопес , Хью Грант , Пирс Броснан , Кейт Хадсон , Мерил Стрип , Энн Хэтэуэй , Кэмерон Диас , Джулия Робертс , Джеймс Марсден , Дермот Малруни , Энди Макдауэлл
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