Фильмы о путешествиях во времени 

Человечество пока не изобрело способ перемещаться во времени. Но уже существует великое множество книг и фильмов на эту тему. Вот несколько кинолент о том, что может произойти, если люди научатся перемещаться во времени.
"Машина времени в джакузи"
Главные герои фильма Стива Пинка не изобретали машину времени: они просто поехали отдыхать и нашли в отеле сломанное джакузи. Решив в нем посидеть, друзья случайным образом переносятся в беззаботное прошлое.
"Бойфренд из будущего"
Трогательный фильм о том, как Тим пытается очаровать свою девушку, путешествуя в прошлое и переживая вновь и вновь их первое свидание. Также он иногда навещает своего отца, который когда-то умер. Но потом Тим решает больше никогда не пользоваться своей способностью.
"Терминатор"
Весь сюжет сиквела построен на путешествиях во времени. В первой части фильма Т-800 возвращается в прошлое, чтобы найти Сару Коннор и вместе с ней спасти будущее.
"Матрица времени"
Фильм Ри Руссо-Янга о девушке, которая попала в аварию. Но она не умирает, а переживает этот день снова и снова. Чтобы выбраться из временной петли, ей нужно понять, какой неверный шаг она сделала в том злополучном дне.