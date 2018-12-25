Фильмы о путешествиях во времени

Человечество пока не изобрело способ перемещаться во времени. Но уже существует великое множество книг и фильмов на эту тему. Вот несколько кинолент о том, что может произойти, если люди научатся перемещаться во времени.

"Машина времени в джакузи"

Главные герои фильма Стива Пинка не изобретали машину времени: они просто поехали отдыхать и нашли в отеле сломанное джакузи. Решив в нем посидеть, друзья случайным образом переносятся в беззаботное прошлое.

"Бойфренд из будущего"

Трогательный фильм о том, как Тим пытается очаровать свою девушку, путешествуя в прошлое и переживая вновь и вновь их первое свидание. Также он иногда навещает своего отца, который когда-то умер. Но потом Тим решает больше никогда не пользоваться своей способностью.

"Терминатор"

Весь сюжет сиквела построен на путешествиях во времени. В первой части фильма Т-800 возвращается в прошлое, чтобы найти Сару Коннор и вместе с ней спасти будущее.

"Матрица времени"