Ради гонорара Боярский сам выполнил опасный трюк 

В фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» Михаил Боярский вызвался лично выполнить опасный трюк: его герой должен был прыгнуть вниз с балюстрады, находившийся на высоте пятого этажа. Актер отказался от замены дублером, сославшись на то, что раз Д’Артаньян не испугался, значит и он сам не струсит. По сюжету отважный гасконец должен был приземлиться в стог сена, и каскадеры тщательно все подготовили, подложив в него картонные коробки. После этого Боярский бесстрашно сиганул с огромной высоты, не дождавшись команды «мотор». Узнав, что за исполнение рискованного прыжка платят 50 рублей (по тем меркам немалые деньги), артист воодушевился и решил повторить его. Но камера снова не успела зафиксировать его, Боярский прыгнул без предупреждения, заявив, что ему необходимо было прочувствовать эту сцену. Лишь с третьего дубля режиссеру удалось снять трюк. Как выяснилось позже, Михаил Сергеевич полагал, что ему заплатят за каждый прыжок, и рассчитывал подзаработать на вечеринку в ресторане с друзьями, поэтому отчаянно прыгнул несколько раз. Но его смелое рвение не было оценено по достоинству — заплатили актеру лишь за удачно отснятый дубль.