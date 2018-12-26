Режиссер «Джона Уика» хочет снять ремейк «Горца» 

Режиссер фильма "Джон Уик" Чад Стахелски подтвердил свое намерения снять новый ремейк фильма "Горец".
Предполагается, что режиссер может взяться за новый проект, когда завершит работу над третьей частью "Джона Уика" с Киану Ривзом в главной роли.
Также Стахелски отмечает, что "Джон Уик" и "Горец" похожи друг на друга. Ему нравится сценарий "Горца", и он видит большие возможности для постановки экшн-сцен в новой картине. Режиссера привлекают бои на мечах. Нужно отметить, что Чад Стахелски является не только режиссером, но и каскадером, поэтому он видит в ремейке "Горца" что-то большее, чем обычный ремейк или продолжение фильма.
Стахелски хочет экранизировать не только ремейк "Горца", но и бестселлеры Ричарда Кадри "Сэндмен Слим" и фантастический комикс "Аналог" Джерри Даггана и Дэвида О’Салливана.
Напомним, что оригинальный "Горец" состоит из четырех сиквелов и двух телесериалов, в которых сыграли Кристофер Ламберт, Шон Коннери и Клэнси Браун.