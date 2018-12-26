Фанаты «Реальной любви» обнаружили киноляп спустя 15 лет

Фанаты "Реальной любви" запутались в галстуках героя, которого сыграл Актер Хью Грант

Спустя целых 15 лет после выхода фильма на большие экраны, в соцсетях начались жаркие споры. Дело в том, что поклонники киноленты обнаружили ляп. Герой, которого играет Хью Грант, меняет свои галстуки даже чаще, чем того требует сценарий.

Фильм "Реальная любовь"

В одной и той же сцене у Гранта могут быть в кадре галстуки разного цвета и фасона, что удивило и возмутило пользователей Сети.

Самые внимательные зрители принялись считать и обнаружили порядка 10 случаев на протяжении всего фильма, когда Хью Грант снимался в кадре в разных галстуках. Пользователи до сих пор задаются вопросом, зачем это было нужно создателям фильма и есть ли в этом действии тайный смысл?