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Фанаты «Реальной любви» обнаружили киноляп спустя 15 лет 

Рамблер 48 минут назад
Фото: Фильм "Реальная любовь"
Фанаты "Реальной любви" запутались в галстуках героя, которого сыграл Актер Хью Грант.
Спустя целых 15 лет после выхода фильма на большие экраны, в соцсетях начались жаркие споры. Дело в том, что поклонники киноленты обнаружили ляп. Герой, которого играет Хью Грант, меняет свои галстуки даже чаще, чем того требует сценарий.
Фильм "Реальная любовь"
В одной и той же сцене у Гранта могут быть в кадре галстуки разного цвета и фасона, что удивило и возмутило пользователей Сети.
Самые внимательные зрители принялись считать и обнаружили порядка 10 случаев на протяжении всего фильма, когда Хью Грант снимался в кадре в разных галстуках. Пользователи до сих пор задаются вопросом, зачем это было нужно создателям фильма и есть ли в этом действии тайный смысл?
Фильмы , Хью Грант
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