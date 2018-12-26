Последний фильм Задорнова выйдет 1 января

Канал НТВ в первый день нового года покажет комедию "Однажды в Америке, или Чисто русская сказка", последнюю картину сатирика Михаила Задорнова

Съемки фильма начались в конце 2016 года. Михаил Задорнов не только написал сценарий, но стал художественным руководителем и продюсером картины. Кроме того, он озвучил и закадровый текст.

Финал комедии, где Задорнов рассказывал о судьбе героев за кадром, сняли почти сразу, и это стало последним публичным выступлением сатирика. В дальнейшем он консультировал группу и проверял уже готовый материал. Хотя большую часть киноленты успели снять при жизни Михаила Николаевича, после его ухода работа была приостановлена. Съемки возобновились только почти через год. Одну из ролей в картине сыграла и дочь сатирика Елена.

Согласно сюжету, на трон маленькой страны Аннунакии восходит новый король Макбук 102. Чтобы выполнить посмертную волю отца, он должен жениться на русской девушке. Обстоятельства складываются удачно: в страну на гастроли приезжает русский народный ансамбль.

В это же время президент Самой Шибкодемократической Автономии вмешивается в дела Аннунакии из-за найденной на ее территории нефти.