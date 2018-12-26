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Последний фильм Задорнова выйдет 1 января 

Рамблер 59 минут назад
Фото: Globallook
Канал НТВ в первый день нового года покажет комедию "Однажды в Америке, или Чисто русская сказка", последнюю картину сатирика Михаила Задорнова.
Съемки фильма начались в конце 2016 года. Михаил Задорнов не только написал сценарий, но стал художественным руководителем и продюсером картины. Кроме того, он озвучил и закадровый текст.
Финал комедии, где Задорнов рассказывал о судьбе героев за кадром, сняли почти сразу, и это стало последним публичным выступлением сатирика. В дальнейшем он консультировал группу и проверял уже готовый материал. Хотя большую часть киноленты успели снять при жизни Михаила Николаевича, после его ухода работа была приостановлена. Съемки возобновились только почти через год. Одну из ролей в картине сыграла и дочь сатирика Елена.
Согласно сюжету, на трон маленькой страны Аннунакии восходит новый король Макбук 102. Чтобы выполнить посмертную волю отца, он должен жениться на русской девушке. Обстоятельства складываются удачно: в страну на гастроли приезжает русский народный ансамбль.
В это же время президент Самой Шибкодемократической Автономии вмешивается в дела Аннунакии из-за найденной на ее территории нефти.
Режиссером фильма стал Дмитрий Панченко, в ролях — Михаил Башкатов, Аслан Бижоев, Марина Орлова, Эммануил Виторган и другие.
Комментарии
Фильмы , Михаил Башкатов , Дмитрий Панченко , Аслан Бижоев , Михаил Задорнов , Марина Орлова , Эммануил Виторган , НТВ
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