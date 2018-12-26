Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел
Комедия
Купить билет
Аквамен
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Хроники хищных городов
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Гринч
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Человек-паук: Через вселенные
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Робин Гуд: Начало
Боевик, Приключение, Триллер
Купить билет
Бамблби
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Ральф против интернета
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Щелкунчик и четыре королевства
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Всё или ничего
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Ёлки Последние
Комедия
Купить билет
Заповедник
Комедия
Купить билет
Звезда родилась
Мюзикл, Мелодрама
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Т-34
Боевик, Приключение, Драма
Купить билет
Воспитательница
Драма
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
BTS LOVE YOURSELF TOUR IN SEOUL
Документальный, Музыкальный
Купить билет

Баста выпустил клип на саундтрек к фильму «Т-34» 

Рамблер 27 минут назад
Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, выпустил клип на песню "Под палящим солнцем". Трек записан совместно с певицей Пелагеей и стал заглавным саундтреком к фильму "Т-34".
В клипе в основном показаны отрывки сюжетной истории из фильма. Сама кинолента выйдет в российский прокат в январе 2019 года.
В центре сюжета — история курсанта Ивушкина, попавшего в плен во время войны. Тем не менее, он не отчаивается, бросает вызов немецкой армии и готов биться до конца во имя Родины.
Зрители смогут увидеть фильм в кинотеатрах уже 1 января грядущего года.
Купить билеты на этот фильм можно на Афише.
Фильмы , Видео , Баста
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Союзмультфильм» планирует снять сериал о Чиполлино
Ивлеева объявила о закрытии шоу «Орел и Решка»11
«Три богатыря и Наследница престола» выходит в прокат
«Здравствуйте, я ваша тетя!»: что осталось за кадром
Рождественские фильмы, которые стоит пересмотреть
Видео
05:14
Баста выпустил клип на саундтрек к фильму «Т-34»
Фильмы
00:59
Ивлеева объявила о закрытии шоу «Орел и Решка»
ТВ
02:00
Марина Александрова вспомнила детство в коммуналке
Актеры Шоу-бизнес
08:58
Как сейчас выглядят актеры «Титаника»
Актеры
02:07
В Сети появился трейлер новых «Людей в черном»
Фильмы
12:52
Отличные фильмы про космические путешествия
Фильмы
04:11
Какими стали актеры из «Графини де Монсоро»
Актеры Сериалы
02:38
Единственная комедия в жизни Василия Ланового
Актеры Фильмы
05:10
Эпизоды в кино, которые часто ставят на паузу
Фильмы Актеры
11:27
Чем завершится «Игра престолов»
Сериалы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение