Баста выпустил клип на саундтрек к фильму «Т-34»

Василий Вакуленко , более известный под псевдонимом Баста, выпустил клип на песню "Под палящим солнцем". Трек записан совместно с певицей Пелагеей и стал заглавным саундтреком к фильму "Т-34".

В клипе в основном показаны отрывки сюжетной истории из фильма. Сама кинолента выйдет в российский прокат в январе 2019 года.

В центре сюжета — история курсанта Ивушкина, попавшего в плен во время войны. Тем не менее, он не отчаивается, бросает вызов немецкой армии и готов биться до конца во имя Родины.

Зрители смогут увидеть фильм в кинотеатрах уже 1 января грядущего года.