Забавные случаи со съемочных площадок

Иногда съемочный процесс идет настолько бурно, что случаются совершенно незапланированные неожиданности, зачастую очень забавные.

Вот несколько историй со съемок известных фильмов.

"Бешеные псы"

У Тарантино никогда не безопасно на съемочной площадке. Тим Рот во время съемок "Бешеных псов" то и дело прилипал к полу, когда снимали одну из сцен на складе. Дело в том, что жидкость для имитации крови была слишком липкой. На июльской жаре она застывала как цемент и не давала Роту встать обратно на ноги.

"Интерстеллар"

Энн Хэтэуэй рисковала своим здоровьем во время создания этого фильма. Когда снимали сцену с погружением под воду, ее скафандр неожиданно стал наполняться водой. Из-за этого девушка стала терять сознание, но ее успели вытащить из-под воды обратно на сушу. Второй раз она чуть не получила обморожение в ледяной воде.

"Одержимость"

Этот фильм о том, как упорство побеждает все преграды. В реальной жизни во время съемок Майлзу Теллеру тоже пришлось несладко. Актер заработал мозоли от нескончаемой игры на барабанной установке. Но режиссер Дамьен Шазелл утверждает, что Майлз гордился своими кровоточащими пальцами и с удовольствием демонстрировал их окружающим.

"Леон"

Во время работы над фильмом, съемочной группе удалось поймать настоящего преступника. Актеры шли переодетыми в форму полицейских в тот момент, когда грабитель столкнулся с ними в дверях. Недолго думая, он сдался.