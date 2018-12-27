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«Аквамен» привел Голливуд к новым рекордам 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Аквамен"
Новый блокбастер «Аквамен» помог Голливуду установить новый рекорд по кассовым сборам, который в этом году составил 11,8 миллиарда долларов. Так, например, только за прошлые выходные фильм с Джейсоном Момоа собрал 67,4 миллионов долларов.
Отмечается, что Голливуду удалось побить рекорд 2016 году — тогда общая сумма поступлений составила 11,4 миллиарда долларов. Также на рекордные кассовые сборы повлияли картины «Мэри Поппинс возвращается», собравшая 22,2 миллиарда долларов, и «Бамблби», который собрал 21 миллиард долларов.
На рост продаж повлияли также «Черная пантера», «Мстители: Война бесконечности» и «Дэдпул 2» и «Мир Юрского периода 2». Как отмечают эксперты, 2019 год тоже будет успешным — в прокат выйдут такие картины, как: «Капитан Марвел», «Мстители 4», «Звездные войны: Эпизод 9», «Дамбо», «Аладдин», «Король Лев», «Джокер», «Оно 2», «Стекло» и «Люди в черном: Интернэшнл».
Фильмы , Джейсон Момоа
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