«Аквамен» привел Голливуд к новым рекордам

Новый блокбастер «Аквамен» помог Голливуду установить новый рекорд по кассовым сборам, который в этом году составил 11,8 миллиарда долларов. Так, например, только за прошлые выходные фильм с Джейсоном Момоа собрал 67,4 миллионов долларов.

Отмечается, что Голливуду удалось побить рекорд 2016 году — тогда общая сумма поступлений составила 11,4 миллиарда долларов. Также на рекордные кассовые сборы повлияли картины «Мэри Поппинс возвращается», собравшая 22,2 миллиарда долларов, и «Бамблби», который собрал 21 миллиард долларов.

На рост продаж повлияли также «Черная пантера», «Мстители: Война бесконечности» и «Дэдпул 2» и «Мир Юрского периода 2». Как отмечают эксперты, 2019 год тоже будет успешным — в прокат выйдут такие картины, как: «Капитан Марвел», «Мстители 4», «Звездные войны: Эпизод 9», «Дамбо», «Аладдин», «Король Лев», «Джокер», «Оно 2», «Стекло» и «Люди в черном: Интернэшнл».