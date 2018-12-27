Провальные фильмы гениальных режиссеров Голливуда

Эти не совсем удачные картины, скорее, только подтверждают, что их режиссеры — настоящие профессионалы. Они подчеркивают гениальность их других фильмов.

Пираньи 2: Нерест, 1982

Кадр из фильма "Пираньи 2: Нерест"

Создатель лучших частей "Терминатора", самой кассовой ленты всех времен — "Титаника" и фантастического "Аватара", которого ждут аж четыре продолжения, в далеком 1982 году снял сомнительный дебютный фильм про рыб-убийц, ставший сиквелом неплохой ленты "Пираньи". Но продолжение получилось очень слабым и коммерчески провальным. Более того, изначально планировалось снимать и другие части про пираньей (как в случае с успешными "Челюстями"), однако сиквелов не появлялось вплоть до 2010 года.

Воскрешая мертвецов, 1999

Кадр из фильма "Воскрешая мертвецов"

У режиссера таких гениальных фильмов, как "Таксист", "Банды Нью-Йорка", "Остров проклятых" и "Волк с Уолл-стрит", тоже был промах. Все его картины известны своим реализмом, но в ленте "Воскрешая мертвецов" вдруг появился парамедик, преследуемый призраками людей, которых он не смог спасти. Зрители и кинокритики картину не оценили: она провалилась в прокате, а карьера исполнителя главной роли и лауреата "Оскара" Николаса Кейджа оказалась под угрозой.

Беовульф, 2007

Кадр из фильма "Беовульф"

Выходу "Беовульфа" предшествовала довольна навязчивая реклама, в которой вовсю эксплуатировали тот факт, что в фильме появится обнаженная Анджелина Джоли . Когда же картина вышла на экраны, поклонники режиссера, снявшего "Назад в будущее" и "Фореста Гампа", были разочарованы. Во-первых, весь фильм выполнен с помощью технологии motion-capture: она дорогая, и тем не менее, кинокритики ее не жалуют. Во-вторых, сюжет ленты очень невнятный и спутанный. Ну и в-третьих, Джоли хоть и была обнаженной, но всего несколько секунд, да и те — в образе монстра.

Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа, 2008

Кадр из фильма "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа"

Режиссер занимался производством предыдущих частей "Индианы Джонса", которые по-настоящему гениальны. Неудивительно, что поклонники с нетерпением ждали четвертого фильма о приключениях известного археолога. Однако зрители и кинокритики посчитали, что сюжет картины очень запутанный и слишком сосредоточен на спецэффектах. И хотя лента окупилась в прокате, она считается худшей в фильмографии режиссера таких картин, как "Челюсти", "Инопланетянин" и "Спасти рядового Райана".

Милые кости, 2009

Кадр из фильма "Милые кости"

Талантливый режиссер трилогии "Властелина колец" и "Кинг-Конга" не остался в стороне от провалов. Сразу после невероятно успешных фильмов, он решил снять "Милые кости" — драму с фэнтезийными элементами про девочку, убитую педофилом, душа которой весь фильм ищет отмщения. Критики утверждали, что фильм спасли актеры, которые неплохо справились с драматическими ролями. Больше Джексон за драмы не брался, а сосредоточился на еще одной трилогии — "Хоббите".