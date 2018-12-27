Вышел трейлер фильма «Черное зеркало: Брандашмыг»

В Сети появился трейлер фильма «Черное зеркало: Брандашмыг», который является самостоятельной частью одноименного британского сериала. Студия Netflix заявила, что это будет пятичасовой интерактивный фильм. Как обещают, зрители сами будут выбирать варианты развития сюжета.

Действие фильма разворачивается в 1984 году, а главный герой — молодой программист, страдающий расстройством психики. Однажды он находит книгу, которая захватывает его настолько, что он решается сделать по ней компьютерную игру. Постепенно молодой человек перестает понимать, где реальность, а где вымысел.

Режиссером фильма выступил Дэвид Слэйд , известный своей работой над сериалами «Ганнибал» и «Американские боги», главные роли исполнили Финн Уайтхед, Уилл Поултер и Азим Чаудхри.