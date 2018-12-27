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Вышел трейлер фильма «Черное зеркало: Брандашмыг» 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма “Черное зеркало : Брандашмыг»
В Сети появился трейлер фильма «Черное зеркало: Брандашмыг», который является самостоятельной частью одноименного британского сериала. Студия Netflix заявила, что это будет пятичасовой интерактивный фильм. Как обещают, зрители сами будут выбирать варианты развития сюжета.
Действие фильма разворачивается в 1984 году, а главный герой — молодой программист, страдающий расстройством психики. Однажды он находит книгу, которая захватывает его настолько, что он решается сделать по ней компьютерную игру. Постепенно молодой человек перестает понимать, где реальность, а где вымысел.
Режиссером фильма выступил Дэвид Слэйд, известный своей работой над сериалами «Ганнибал» и «Американские боги», главные роли исполнили Финн Уайтхед, Уилл Поултер и Азим Чаудхри.
Премьера состоится 28 декабря на Netflix.
Фильмы , Уилл Поултер , Дэвид Слэйд , Netflix
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