Почему запрещали к показу «Любовь и голуби»

Лирическая комедия «Любовь и голуби» снималась в 1984 году, но не сразу вышла на широкий экран. После просмотра цензоры запретили ее к показу, посчитав поведение персонажа Сергея Юрского превратным — дядя Митя по сюжету не просто злоупотреблял алкоголем, а был настоящим пьяницей. Показывать такое публике в период расцвета антиалкогольной кампании руководство сочло неприемлемым. Не нравился надзорному начальству и главный герой Василий Кузякин. Простоватый и бесхитростный образ деревенского мужика, который так полюбился телезрителю, выглядел в глазах цензоров унизительным. Кроме того, возмущало их и постоянно употребляемое выражение «Ешкин кот». Режиссеру Меньшову пришлось отстаивать буквально каждый кадр, он доказывал редакторам, что снимал строго по утвержденному сценарию. Но в ответ получал упреки в том, что выбрал неправильную интонацию. По замыслу кинематографиста фильм был двухсерийный, но руководство вынудило его перемонтировать, вырезав не менее семи комичных сцен. И в таком виде кинокартина вышла в свет. Однако вопреки всем нареканиям начальников от киноиндустрии лента не только сразу же полюбилась отечественному телезрителю, но и получила признание за рубежом: в 1985 году фильм был удостоен премии «Золотая ладья» на Международном кинофестивале комедий.