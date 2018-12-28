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Новогодние герои, без которых нет праздника 

Рамблер 1 час назад
Новогодние праздники мы неизменно встречаем в компании любимых киногероев. Сложно представить себе 31 декабря или 1 января без похода в баню Жени Лукашина и его встречи с Надей, но есть у зрителей и другие фавориты.
Один из самых популярных отечественных новогодних фильмов — сказочная история «Чародеи», снятая в 1982 году. Традиционные герои русских сказок, перекочевавшие в наше время, покорили зрителей непосредственностью. Немалая заслуга в успехе ленты в отличном выборе актёров: в «Чародеях» появилось множество советских кинозвёзд, а в главных ролях блистали секс-символы Александра Яковлева и Александр Абудулов. Ну а песня из фильма «Три белых коня» стала лейтмотивом новогодних новогодних торжеств.
Фильмы , Видео , Александр Яковлев
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