Новогодние герои, без которых нет праздника

Новогодние праздники мы неизменно встречаем в компании любимых киногероев. Сложно представить себе 31 декабря или 1 января без похода в баню Жени Лукашина и его встречи с Надей, но есть у зрителей и другие фавориты.