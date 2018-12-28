Вышел новый трейлер фильма «Рожденный стать королем»

В Сети появился новый трейлер приключенческого фильма «Рожденный стать королем» от студии 20th Century FOX. Режиссером и сценаристом картины выступил Джо Корниш , известный своими работами над фильмами «Чужие на районе».

По сюжету подросток из обычной британской школы находит мифический меч Экскалибур. Вместе с волшебником Мерлином и верными друзьями он отправляется на битву со злодейкой по имени Моргана, чтобы спасти мир.

Корниш известен не только как режиссер, но и сценарист таких картин, как: «Приключения Тинтина: Тайна Единорога» и «Человек-муравей». Он написал сценарий и этой фэнтези-ленте про меч короля Артура. Действие фильма развивается в наше время, а главному герою по сюжету 12 лет.