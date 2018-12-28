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Вышел новый трейлер фильма «Рожденный стать королем» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Рожденный стать королем"
В Сети появился новый трейлер приключенческого фильма «Рожденный стать королем» от студии 20th Century FOX. Режиссером и сценаристом картины выступил Джо Корниш, известный своими работами над фильмами «Чужие на районе».
По сюжету подросток из обычной британской школы находит мифический меч Экскалибур. Вместе с волшебником Мерлином и верными друзьями он отправляется на битву со злодейкой по имени Моргана, чтобы спасти мир.
Корниш известен не только как режиссер, но и сценарист таких картин, как: «Приключения Тинтина: Тайна Единорога» и «Человек-муравей». Он написал сценарий и этой фэнтези-ленте про меч короля Артура. Действие фильма развивается в наше время, а главному герою по сюжету 12 лет.
В главных ролях снялись Луис Эшборн Серкис, Ребекка Фергюсон, Том Тейлор, Патрик Стюарт, Рианна Доррис и другие. В мировой прокат картина выходит 25 января 2019 года, в российский — 14 марта 2019 года.
Комментарии
Фильмы , Ребекка Фергюсон , Том Тейлор , Джо Корниш , Патрик Стюарт
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