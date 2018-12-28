28 декабря прошел Международный день кино

28 декабря празднуется Международный день кино. В этот день в 1895 году в парижском «Гран-кафе» на бульваре Капуцинок прошел первый коммерческий киносеанс. Изобретатели и первые режиссеры — Огюст и Луи Люмьер — на созданном ими проекционном аппарате «Синематограф» представили публике несколько короткометражных фильмов.

Самый большой фурор произвела документальная лента «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота». Во время просмотра публика вскакивала со своих мест в страхе быть задавленными движущимся поездом.

Именно этот день и был выбран в качестве дня рождения кинематографа, а братья Люмьер были признаны основателями нового вида искусства.

Кинематограф быстро получил популярность и внимание зрителей, буквально через 1-2 года кинопоказы прошли в Лондоне, Риме, Женеве, Мельбурне, Кельне, Мадриде, Санкт-Петербурге и Нью-Йорке.

Стоит отметить, что премьера первого российского фильма состоялась 15 октября 1908 года. Фильм «Понизовая вольница» был снят как киноиллюстрация театральной пьесы, в картине снялись актеры из труппы Петербургского народного дома, а в массовке было задействовано более 150 человек.