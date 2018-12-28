Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел
Комедия
Купить билет
Аквамен
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Гринч
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Ёлки Последние
Комедия
Купить билет
Щелкунчик и четыре королевства
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Человек-паук: Через вселенные
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Бамблби
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Т-34
Боевик, Приключение, Драма
Купить билет
Три богатыря и наследница престола
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Хроники хищных городов
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Заповедник
Комедия
Купить билет
Звезда родилась
Мюзикл, Мелодрама
Купить билет
Воспитательница
Драма
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Ральф против интернета
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Под Сильвер-Лэйк
Триллер, Комедия, Драма
Купить билет
BTS LOVE YOURSELF TOUR IN SEOUL
Документальный, Музыкальный
Купить билет

Сегодня отмечается Международный день кино 

Рамблер 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
28 декабря празднуется Международный день кино. В этот день в 1895 году в парижском «Гран-кафе» на бульваре Капуцинок прошел первый коммерческий киносеанс. Изобретатели и первые режиссеры — Огюст и Луи Люмьер — на созданном ими проекционном аппарате «Синематограф» представили публике несколько короткометражных фильмов.
Самый большой фурор произвела документальная лента «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота». Во время просмотра публика вскакивала со своих мест в страхе быть задавленными движущимся поездом.
Именно этот день и был выбран в качестве дня рождения кинематографа, а братья Люмьер были признаны основателями нового вида искусства.
Кинематограф быстро получил популярность и внимание зрителей, буквально через 1-2 года кинопоказы прошли в Лондоне, Риме, Женеве, Мельбурне, Кельне, Мадриде, Санкт-Петербурге и Нью-Йорке.
Стоит отметить, что премьера первого российского фильма состоялась 15 октября 1908 года. Фильм «Понизовая вольница» был снят как киноиллюстрация театральной пьесы, в картине снялись актеры из труппы Петербургского народного дома, а в массовке было задействовано более 150 человек.
Комментарии
Фильмы , Луи Люмьер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
12 сериалов, чтобы залипнуть на все каникулы
Как представляли 2019 год в фильмах прошлого
Самые популярные актёры и актрисы 20182
Джейми Оливер получил камео в «Звёздных войнах»
Степаненко побила актрису на глазах у коллег17
Видео
05:42
Странности в знаменитом триллере про клоуна
Фильмы
01:37
Степаненко побила актрису на глазах у коллег
ТВ
05:24
Как изменились актеры из «Пиратов Карибского моря»
Актеры
08:21
Актеры, которых мало кто помнит молодыми
Актеры
12:48
Детали из фильмов, на которые не обращают внимания
Фильмы
05:20
Новогодние герои, без которых нет праздника
Фильмы
05:05
Актеры, которые могли бы сыграть Супермена
Актеры
02:52
Кто придумал гладить волосы Вертинской утюгом
Актеры
10:08
Триллеры, которые серьезно обновили жанр
Фильмы
05:14
Баста выпустил клип на саундтрек к фильму «Т-34»
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение