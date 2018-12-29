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Составлен рейтинг самых ожидаемых фильмов 2019 года 

Рамблер 4 часа назад
Фото: @leonardodicaprio
Эксперты британской газеты The Guardian составили список фильмов, премьер которых зрители с нетерпением ожидают в 2019 году.
Полный список состоит из пятидесяти картин (с ним можно ознакомиться на сайте издания), мы же отметим лишь те, которым посчастливилось войти в пятерку самых-самых.
На пятое место среди самых ожидаемых фильмов наступающего года эксперты издания поставили фильм режиссера Апичатпонга Вирасетакула под названием «Память» с Тильдой Суинтон в главной роли.
На четвертом месте расположилась картина «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино с Брэдом Питтом, Леонардо Ди Каприо, Аль Пачино, Марго Робби и другими звездами в ролях.
Третью ступень пьедестала занимает картина режиссера Кена Лоуча о простом водителе, пытающемся прокормить свою семью и пережить финансовый кризис. Интересно, что фильм еще даже не получил русское название. Оригинальное же его «имя» звучит как «Sorry We Missed You».
Второй фильм, премьеры которого ждут зрители, носит название «Аммонит». Это история от режиссера Френсиса Ли о любовной связи двух женщин в Великобритании 1840-х годов. Роли главных героинь в драмы исполнили Кейт Уинслет и Сирша Ронан.
И, наконец, самым ожидаемым фильмом года эксперты The Guardian назвали комедию Майкла Уинтерботтома «Жадность» со Стивом Куганом в главной роли. В центре сюжета — миллиардер, который в честь своего юбилея устраивает грандиозную вечеринку. Но, как водится, в итоге все идет не по плану.
Комментарии
Фильмы , Кен Лоуч , Квентин Тарантино , Брэд Питт , Аль Пачино , Сирша Ронан , Марго Робби , Стив Куган , Кейт Уинслет , Майкл Уинтерботтом , Леонардо ДиКаприо , The Guardian
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