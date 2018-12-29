Составлен рейтинг самых ожидаемых фильмов 2019 года

Эксперты британской газеты The Guardian составили список фильмов, премьер которых зрители с нетерпением ожидают в 2019 году.

Полный список состоит из пятидесяти картин (с ним можно ознакомиться на сайте издания), мы же отметим лишь те, которым посчастливилось войти в пятерку самых-самых.

На пятое место среди самых ожидаемых фильмов наступающего года эксперты издания поставили фильм режиссера Апичатпонга Вирасетакула под названием «Память» с Тильдой Суинтон в главной роли.

Третью ступень пьедестала занимает картина режиссера Кена Лоуча о простом водителе, пытающемся прокормить свою семью и пережить финансовый кризис. Интересно, что фильм еще даже не получил русское название. Оригинальное же его «имя» звучит как «Sorry We Missed You».

Сирша Ронан. Второй фильм, премьеры которого ждут зрители, носит название «Аммонит». Это история от режиссера Френсиса Ли о любовной связи двух женщин в Великобритании 1840-х годов. Роли главных героинь в драмы исполнили Кейт Уинслет