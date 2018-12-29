Что связало Георгия Данелию и Викторию Токареву

Сценарий к комедии «Джентльмены удачи» написали Георгий Данелия Виктория Токарева . Виктория даже нашла себе крошечную роль: она хотела сыграть незнакомку, с которой пытался познакомиться герой Савелия Крамарова , когда вместе с другими бандитами отправился в театр, переодевшись в женский наряд. Но в итоге девушку сыграла актриса, а Виктория оставила мысль о кинокарьере. Зато как сценарист она состоялась, и значительную помощь в этом ей оказал Данелия: вместе с ним Виктория написала сценарии ещё для нескольких картин, ставших популярными. Кстати, с Георгием Николаевичем Викторию связывали не только рабочие, но и личные отношения.

Ролик рассказывает о том, как создавался фильм «Джентльмены удачи» и как работалось коллегам вместе.