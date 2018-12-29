Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел
Комедия
Купить билет
Ёлки Последние
Комедия
Купить билет
Аквамен
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Гринч
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Щелкунчик и четыре королевства
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Человек-паук: Через вселенные
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Бамблби
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Т-34
Боевик, Приключение, Драма
Купить билет
Три богатыря и наследница престола
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Хроники хищных городов
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Звезда родилась
Мюзикл, Мелодрама
Купить билет
Воспитательница
Драма
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Ральф против интернета
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
BTS LOVE YOURSELF TOUR IN SEOUL
Документальный, Музыкальный
Купить билет
Колетт
Биография, Драма
Купить билет
TheatreHD: Щелкунчик
Балет
Купить билет

Какие фильмы посмотреть в новогодние каникулы 

Рамблер 28 минут назад
В новогодние каникулы хочется хотя бы пару часов в день провести у телеэкрана или отправиться в кино. А если вам надоели традиционные новогодние картины, которые вы уже посмотрели не по одному разу, то выберите другие ленты, менее известные, но не менее увлекательные.
Буквально пару дней назад появилась комедия «Рождественские хроники». Главными героями картины стали брат и сестра, которые не слишком ладят между собой. Воспитывает их мать-одиночка, которая недавно потеряла мужа, и всё это лишь осложняет празднование. Но наступающая рождественская ночь определённо изменит их жизнь.
Смотрите видео и узнайте о других фильмах, которые украсят выходные.
Фильмы , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лучшие фильмы для новогоднего вечера
Самые кассовые фильмы 2018 года
Леди Гага: «Актерская карьера была главной мечтой»
Актеры, которые могли бы сыграть Супермена
Что смотреть в кино в январе
Видео
05:42
Странности в знаменитом триллере про клоуна
Фильмы
01:37
Степаненко побила актрису на глазах у коллег
ТВ Фильмы
05:24
Как изменились актеры из «Пиратов Карибского моря»
Актеры
10:05
Какие фильмы посмотреть в новогодние каникулы
Фильмы
02:59
Что связало Георгия Данелию и Викторию Токареву
Фильмы
03:56
Мультики, с треском провалившиеся в прокате
Фильмы
08:21
Актеры, которых мало кто помнит молодыми
Актеры
12:48
Детали из фильмов, на которые не обращают внимания
Фильмы
05:20
Новогодние герои, без которых нет праздника
Фильмы
05:05
Актеры, которые могли бы сыграть Супермена
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение