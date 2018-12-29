Какие фильмы посмотреть в новогодние каникулы

В новогодние каникулы хочется хотя бы пару часов в день провести у телеэкрана или отправиться в кино. А если вам надоели традиционные новогодние картины, которые вы уже посмотрели не по одному разу, то выберите другие ленты, менее известные, но не менее увлекательные.

Буквально пару дней назад появилась комедия «Рождественские хроники». Главными героями картины стали брат и сестра, которые не слишком ладят между собой. Воспитывает их мать-одиночка, которая недавно потеряла мужа, и всё это лишь осложняет празднование. Но наступающая рождественская ночь определённо изменит их жизнь.

Смотрите видео и узнайте о других фильмах, которые украсят выходные.