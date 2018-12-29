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Названы лучшие фильмы 2018 года по версии критиков 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Рамблер
В конце года на порталах, посвященных кино, появляются разнообразные рейтинги фильмов. Эксперты определяют лучшие и худшие фильмы, называют самых востребованных актеров… Главный агрегатор кинорецензий Rotten Tomatoes составил список из 100 картин, которые в 2018 году были весьма высоко оценены критиками.
На пятом месте оказалась анимационная картина “Человек-паук: Через вселенные”, недавно вышедшая в российский прокат. Фильм о параллельных мирах, в котором существуют свои «вариации» известного супергероя, удостоился 294 рецензий и 97% свежести.
Четвертую строчку рейтинга занял режиссерский дебют Брэдли Купера “Звезда родилась”, рассказывающий историю отношений двух музыкантов на заре их карьеры. Главную роль исполнили сам автор картины и Леди Гага. «Звезда родилась» получила положительные отзывы критиков и удостоилась 438 рецензий и 90%.
На третью ступень пьедестала поднялась драма Спайка Ли “Черный клановец" (363 рецензии/95%). История чернокожего полицейского из Колорадо, внедрившегося в ряды Ку-Клус-Клана, оценена критиками весьма положительно.
Второе место, по мнению критиков, в этом году принадлежит очередному появлению на экранах Тома Круза в фильме “Миссия невыполнима: Последствия”. Картина «заработала» 374 рецензии и 97%.
И на первом месте расположился приключенческий фильм “Черная пантера”, который вышел еще в начале года, но смог сохранить лидирующие позиции: 97% и 439 рецензий.
В десятку лучших, по версии критиков, также вошли такие фильмы: “Тихое место” (327 рецензий/95%), “Приключения Паддингтона 2” (215 рецензий/100%), “Рома” (294 рецензии/96%), “Назови меня своим именем” (311 рецензий/95%) и “Суперсемейка 2” (329 рецензий/94%).
Полный список можно посмотреть на сайте Rotten Tomatoes.
Комментарии
Фильмы , Спайк Ли , Брэдли Купер , Том Круз , Стефани Джерманотта
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