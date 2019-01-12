5 великих фильмов, которые стоит пересмотреть

Длинные новогодние каникулы — время семейных посиделок и встреч с друзьями. Но иногда можно позволить себе просто остаться дома и посмотреть хорошее старое кино. Мы выбрали пять фильмов, которые стоит пересмотреть.

1. "Эта прекрасная жизнь", режиссер Фрэнк Капра (1942)

Погрязнув в финансовых проблемах, Джордж Бейли находится в крайней степени отчаяния и думает о самоубийстве. Но в последний момент, накануне Рождества, его спасает ангел-хранитель Кларенс Одбоди. Он спустился на землю, чтобы показать, каким бы был город Бедфорд Фоллз, если бы Джорджа не существовало. Более полувека этот фильм вдохновляет людей по всему миру и практически каждое Рождество идет по телевизору в разных странах мира.

Кадр из фильма "Эта прекрасная жизнь"

2. "Пианист", режиссер Роман Полански (2002)

Пронзительная биографическая история пианиста Владислава Шпильмана, выживающего в Польше, захваченной нацистами. Фильм принес «Оскара» Эдриану Броуди (лучшая мужская роль), а также победил в категориях лучшая режиссура и лучший сценарий.

Кадр из фильма "Пианист"

3. "12 разгневанных мужчин", режиссер Сидни Люмет (1952)

Напряженная судебная драма о двенадцати мужчинах, заседающих в жюри присяжных по делу подростка, которого обвиняют в убийстве собственного отца. Фильм входит во все списки величайших фильмов в истории кино. И, надо сказать, заслуженно: история глубоко раскрывает сущность человеческой натуры и рассказывает о том, что каждый может совершить ошибку.

Кадр из фильма "12 разгневанных мужчин"

4. "Криминальное чтиво", режиссер Квентин Тарантино (1994)

Выйдя в 1994 году, фильм молодого Квентина Тарантино совершил настоящую революцию в кино. История двух наемных убийц, охраняющих девушку криминального авторитета Марселласа Уоллеса, рассказана в стилистике бульварных детективов, имеющих огромную популярность в США. Фильм сделал Тарантино звездой и с тех пор стабильно занимает самые высокие места в рейтингах лучших фильмов в истории.

Кадр из фильма "Криминальное чтиво"

5. "Титаник", режиссер Джеймс Кэмерон (1997)

Кейт Уинслет. История катастрофы знаменитого «Титаника» вдохновляла режиссера «Терминатора» Джеймса Кэмерона много лет, но только в 90-х годах он решился на съемки. В итоге — вышел самый эпичный фильм в истории кино. Впрочем, «Титаник» стоит смотреть не только из-за тонущего корабля, построенного в натуральную величину, но и за пронзительную историю любви бедного парня и богатой девушки, сыгранных юными Леонардо ДиКаприо