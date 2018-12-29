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Триллеры, не получившие взрослый рейтинг 

Рамблер 1 час назад
Выпуская киноновинку, прокатчики присваивают ей определённый рейтинг, определяющий аудиторию, которой картина адресована. В системе рейтингов Американской киноассоциации существует рейтинг R, подразумевающий, что дети до 17 лет могут смотреть кино только в присутствии родителей. В таких картинах обычно есть сцены насилия и убийства, употребления наркотиков, использования нецензурной лексики. Но, как ни странно, некоторые холодящие кровь триллеры, при просмотре которых становится страшно даже взрослым, этот рейтинг не получили.
1. «Челюсти» (1975). Сегодня «Челюсти» — фильм уже легендарный, но для своего времени он был прорывом. В ужастике об акуле-убийце режиссёр Стивен Спилберг намерено почти не показывает кровавые сцены, а позволяет зрителям дофантазировать, что же произошло на самом деле. И зачастую наше воображение рисует сцены куда более ужасающие, чем могли бы придумать киношники.
2. «Уиджи. Проклятие доски дьявола» (2016). Картина гораздо сильнее запугивает наряжённой атмосферой, чем льющейся с экрана кровью. В хорроре есть смерти, и сюжет действительно захватывает зрителей, но это запугивание скорее психологическое, а не физиологическое.
3. «Астрал» (2010). История о семье, в доме которой поселился демон, устрашает неожиданными поворотами и резкими кадрами, но не самим демоном. Сам демон тоже несколько раз появляется перед публикой и выглядит он малоприятно, но эффект рассчитан больше на внезапность его возникновения, а не на отвратительную внешность.
Комментарии
Фильмы , Видео , Стивен Спилберг
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