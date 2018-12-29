Трюки, снятые с большим трудом

Сейчас при просмотре трюков в фильмах, зритель не волнуется, ведь почти всегда их создают либо при помощи дублёров, либо просто дорисовывая самые пугающие детали на компьютере. Между тем, иногда всё-таки стоит побеспокоиться, ведь пусть изредка, но актёры идут на риск ради эффектной сцены. Эти трюки снимали по-настоящему, и от этого они смотрятся ещё более впечатляюще.

1. «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» (2011). Том Круз славится тем, что большинство трюков в лентах предпочитает исполнять сам. Один из самых опасных моментов произошёл с ним на съёмках очередной части «Миссии», где Тому пришлось лезть по небоскрёбу в Дубае. И он действительно взбирался по «Бурдж-Халифа», самому высокому зданию на планете, без страховки. Ради этого Круз разорвал контракт со страховой компанией.

2. «Железный человек 3» (2013). В картине сцена падения людей из самолёта выглядит нарисованной, но на самом деле всё снято по-настоящему. Сначала создатели кино потратили два дня, чтобы убедиться, что снять такое вообще возможно. Когда стало ясно, что трюк реален, то началась подготовка. Всего на эту сцену потратили 8 дней. Самолёт взлетал 62 раза, а каскадёры-парашютисты совершили 600 прыжков и ещё 480 скрытых прыжков.

Чем рисковал каскадёр в фильме «Скалолаз» (1993) и сколько времени ушло на подготовку гонки колесниц в эпике «Бен-Гур» (1959), рассказывает видео.