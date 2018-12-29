5 самых дорогих российских фильмов 2018 года

В этом году в России было снято несколько высокобюджетных фильмов, сборы которых не оправдали возложенных на них надежд. Более того — некоторые из них не смогли «отбить» и десятую часть вложенных в них средств. Мы составили список из пяти самых неокупаемых фильмов 2018 года.

1. «Пришелец» — бюджет 350 миллионов рублей

Согласно сюжету, экспедиция с астронавтами отправляется на Марс, но из-за трагических случайностей российский космонавт остается совершенно один на далекой планете. Его жизнь подвергается опасности, он сталкивается с чем-то непостижимым.

«Пришелец» — пожалуй, главная неудача российского кино в 2018 году. Масштабный фантастический фильм, режиссером которого выступил Александр Куликов , собрал чуть менее 15 миллионов рублей. И это при том, что его бюджет был больше в 20 раз и составил астрономические 350 миллионов.

Кадр из фильма "Пришелец"

2. «Тренер» — бюджет 390 миллионов рублей

Главный герой фильма — футболист национальной сборной Юрий Столешников неудачно завершает карьеру и становится тренером провинциальной команды. Он возлагает большие надежды на провинциальный клуб, который под его руководством покажет невероятные результаты.

На режиссерский дебют Данилы Козловского возлагались большие надежды, однако они не оправдались. Фильм собрал в прокате чуть более 820 миллионов рублей, что можно назвать прокатной неудачей: прогнозировалось, что сборы перевалят за миллиард.

Постер фильма "Тренер"

3. "Черновик" — бюджет 300 миллионов рублей

История про молодого программиста Кирилла, который оказывается стертым из памяти всех, кого он знал и любил. Кириллу открывается суровая правда: помимо привычного мира, существуют еще множество миров, в которых ему предстоит стать таможенником.

Адаптация романа Сергея Лукьяненко стала большим кассовым провалом, который по итогам проката заработал всего 209 миллионов рублей, не окупив даже производственный бюджет.

Кадр из фильма "Черновик"

4. «Несокрушимый» — бюджет 300 миллионов рублей

В основе — реальная история уникального подвига экипажа танка «КВ-1», возглавляемого Семеном Коноваловым. Приняв неравный бой, экипаж уничтожил 16 танков, 2 бронемашины и 8 автомашин с живой силой противника.

Картина, снятая режиссером Константином Максимовым , не окупилась и собрала в прокате всего 274 миллионов.

Кадр из фильма "Несокрушимый"

5. "Т-34" — бюджет 600 миллионов рублей

Особое задание спецгруппы ФСБ — ликвидация одержимого террориста Шамиля Базгаева. Жестокий лидер боевиков раз за разом ускользает от оперативников, и ему вот-вот удастся получить мощное оружие для осуществления мощного теракта.

Боевик, спродюсированный Кареном Шахназаровым, с треском провалился в прокате, собрав чуть более 6 млн рублей. Фильм не смог спасти даже популярный Игорь Петренко