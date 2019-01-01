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Бритва как средство связи и другие факты из мира кино 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Википедия
Многие из фильмов, о которых пойдет речь в сегодняшнем материале, давно и очень хорошо известны зрителям во всем мире, однако есть такие факты о них, которые вы вряд ли знали раньше. Мы собрали для вас самые интересные.
Все знают, что история кинематографа начинается с братьев Люмьер, которые, собственно, кино и изобрели. Сейчас трудно представить жизнь без фильмов и "изобретение" это навсегда вошло в историю как величайшее искусство, а вот сами его основатели вовсе не верили, что такого рода развлечение захватит интерес зрителей на долгий период, и были убеждены, что это останется лишь в рамках коротких зарисовок, своеобразных сценок из жизни. О полном метре не было и речи.
Образ Чубаки из знаменитой франшизы о "Звездных войнах" был срисован с собаки режиссера. Если вы обратите внимание, само имя созвучно со словом "собака" на русском языке — и это не случайность.
Так же в одном из эпизодов есть сцена, где Квай Гон использует коммуникатор для связи, который на самом деле является обычным бритвенным станком. Да, немного доработанный, но станок.
Кадр из фильма "Звездные войны"
Знаменитая машина времени из ленты "Назад в будущее" изначально должна была быть обычным холодильником, но авторы картины сочли небезопасным такое сравнение, так как дети, посмотревшие фильм, вероятно, стали бы запираться в нем, повторяя за героями. Именно поэтому было принято решение использовать для этого автомобиль.
Постер к популярной картине "Один дома" был вдохновлен работой Эдварда Мунка. Обратите внимание, что поза и выражение лица главного героя фильма повторяет ту, что изобразил художник на своей знаменитой картине "Крик". Это не случайность, а задумка авторов ленты.
Постер к фильму "Один Дома"
Эдвард Мунк "Крик". Википедия
Главный герой фильма "Одержимость", в котором рассказана судьба упорного барабанщика, пытающегося достигнуть высоких результатов, не изображал на съемках мучения и почти полное истощение от бесконечных тренировок игры на музыкальном инструменте — режиссер продолжал съемки без перерыва до тех пор, пока актер действительно не оказывался в том состоянии, которое должно было быть показано на экране.
Кадр из фильма "Одержимость"
Режиссер Альфред Хичкок всегда так или иначе старался "засветиться" в своих фильмах. Ему всегда удавалось найти для себя почти невидимую эпизодическую роль, а когда не получалось самому появиться в кадре, он выходил из положения так: например, если сцена снимается в океане, то мимо лодки с главным героем проплывает газета, в которой опубликована фотография Хичкока, или его профиль появляется на какой-нибудь городской вывеске, если другой роли в картине не нашлось. Он снимался в своих лентах 37 раз. И каждый из них — очень незаметная роль. Объяснял это режиссер тем, что считает важным чувствовать процесс с обеих сторон камеры.
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Фильмы , Эдвард Мунк
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