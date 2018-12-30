Песню из «Кавказской пленницы» считали аморальной 

Музыку к песням кинокомедии «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» написал Александр Зацепин. Это сотрудничество для композитора и режиссера было нелегким. Гайдай изначально задумывал вставить в фильм две композиции, одну бы исполнил Юрий Никулин, а другую за актрису Наталью Варлей спела бы опытная певица. Сейчас никто не догадывается, что из-за невинных песен, которые до сих пор поет вся страна, возник настоящий конфликт. Оказывается, «Песенка о медведях» стала камнем преткновения для Леонида Гайдая и Александра Зацепина. Кинематографист посчитал ее неподходящей, не понравилась веселая песня и худсовету — слова первого куплета пришлось изменить: образ чешущих спины медведей вызвал у начальства недоумение. Из-за ссоры с Гайдаем композитор даже хотел уволиться, но за него заступился мэтр советского кино — режиссер Иван Пырьев, он потребовал вернуть Зацепина к работе над фильмом. Но еще большие проблемы возникли у авторов со второй песней — историю султана-многоженца киноначальники и вовсе сочли аморальной. В тексте были слова: «Разрешит мне жена каждая по сто, итого триста грамм — это кое-что! Но когда „на бровях“ прихожу домой, мне скандал предстоит с каждою женой!». Этот куплет шел вразрез с антиалкогольной кампанией, цензоры увидели в шутливой песенке пропаганду аморального образа жизни и едва не запретили ее. Авторы были вынуждены сократить текст музыкальной композиции, два куплета из нее вырезали, только при таких условиях она смогла войти в комедию.