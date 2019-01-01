Что смотреть с детьми на праздниках

Создать атмосферу волшебства для ребенка несложно, но очень важно, ведь эти воспоминания останутся с ним на надолго.

"Падал прошлогодний снег"

Кадр из мультфильма "Падал прошлогодний снег"

Главный герой мультфильма — хитрый, ленивый и жадный мужичок, который очень любит пить пиво и постоянно попадает в дурацкие ситуации. Но ему повезло, у него есть строгая жена. История начинается с того, что жена посылает мужика принести из лесу елку на Новый год. Но новогодний лес — сказочное место, полное неожиданных событий и превращений.

"Морозко"

Кадр из фильма "Морозко"

Поучительная сказка о том, как добро побеждает зло. Добрый и тихий старик и сварливая и властная старуха, скромница и труженица Настенька и завистница и лежебока Марфушка, хитрая Баба-Яга и милый Морозко. Злая старуха пытается выдать замуж свою "Марфушеньку-душеньку", но все женихи выбирают ее красавицу-сестру. Разозлившись, мачеха с дочкой приказывают старику в разгар лютой зимы отвезти Настеньку в лес…

"Секретная служба Санта-Клауса"

Кадр из мультфильма "Секретная служба Санта-Клауса"

Оказывается, не все все дети верят в существование Санта-Клауса. Например, девочка Гвен, которой однажды секретная служба Санты не доставила подарок. Теперь она не верит в Санта-Клауса и в сам праздник Рождество.

"Один дома" и "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке"

Кадр из фильма "Один дома"

Очень веселая история предприимчивого парня, который в рождественскую ночь остался один дома. Сначала ему было необычно и весело без надоедливых взрослых, но потом он столкнулся с бандитами, которые задумали ограбить его дом прямо в рождественскую ночь…