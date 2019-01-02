Билл Мюррэй вернется в «Zомбиленд»

Поклонников фантастической комедии «Добро пожаловать в Зомбилэнд» ждут хорошие новости: к в сиквеле картины снимутся Билл Мюррэй и Дэн Эйкройд

Мюррэй уже принимал участие в первой части, где сыграл самого себя. Изначально не предполагалось, что он будет сниматься в продолжении, но, вероятно, его персонаж будет ключевым в фильме. Но о масштабе участия актера в новом проекте пока не сообщается.

Действие черной комедии происходит в мире, пережившем зомби-апокалипсис. Несколько случайных попутчиков пытаются найти безопасное место. Фильм имел прокатный успех, заработав 100 миллионов долларов в мировом прокате.

Релиз фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд 2» запланирован на октябрь 2019 года.