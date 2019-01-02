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Билл Мюррэй вернется в «Zомбиленд» 

Рамблер 10 часов назад
Фото: Кадр из фильма «Добро пожаловать в Зомбилэнд»
Поклонников фантастической комедии «Добро пожаловать в Зомбилэнд» ждут хорошие новости: к в сиквеле картины снимутся Билл Мюррэй и Дэн Эйкройд.
Мюррэй уже принимал участие в первой части, где сыграл самого себя. Изначально не предполагалось, что он будет сниматься в продолжении, но, вероятно, его персонаж будет ключевым в фильме. Но о масштабе участия актера в новом проекте пока не сообщается.
Дэн Эйкройд снимался в культовых «Охотниках за приведениями». Помимо Мюррэя и Эйкройда, в проекте снимутся Вуди Харрельсон, Эмма Стоун, Эбигейл Бреслин, Джесси Айзенберг.
Действие черной комедии происходит в мире, пережившем зомби-апокалипсис. Несколько случайных попутчиков пытаются найти безопасное место. Фильм имел прокатный успех, заработав 100 миллионов долларов в мировом прокате.
Релиз фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд 2» запланирован на октябрь 2019 года.
Фильмы , Джесси Айзенберг , Вуди Харрельсон , Эмма Стоун , Эбигейл Бреслин , Дэн Эйкройд
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