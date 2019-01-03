Скандальный «Праздник» Красовского вышел в свет

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Скандальный фильм «Праздник» Алексея Красовского вышел в свет 

Рамблер 1 час назад
Фильм "Праздник" вызвал широкий резонанс еще на этапе создания. Киноленту снимали на собственные средства — без поддержки фондов и государства. На создание картины ушло семь дней.
Режиссер фильма Алексей Красовский, также известный по работе над картиной "Коллектор", написал в своем профиле в соцсети:
Сюжет картины рассказывает историю одного вечера. Привилегированная и очень обеспеченная семья встречает Новый год в Ленинграде времен блокады. Сын приглашает присоединиться к торжеству скромную девушку, которая удивляется богатству и разнообразию блюд за праздничным столом.
Фильм вызвал массу критики и вопросов. Против выдачи прокатного удостоворения выступил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Он потребовал от министра культуры Владимира Мединского не выдавать этот документ, так как считает, что картина представляет собой "черную комедию о трагической странице в жизни советских людей". Сам министр культуры ответил, что вопрос будет решаться тогда, когда от Красовского поступит соответствующее заявление. Но прокатное удостоверение для своего фильма Алексей Красовский решил не получать, так как заранее уверен в отказе.
Вместо этого он опубликовал картину в свободном доступе, выложив ее на своем ютуб-канале, сопроводив видео реквизитами для добровольного перечисления средств.
Комментарии
Фильмы , Видео , Андрей Турчак , Алексей Красовский , Владимир Мединский , Единая Россия
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