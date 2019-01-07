В минувшую ночь в Лос-Анджелесе прошла 76-я церемония награждения победителей престижной премии "Золотой глобус".
Среди абсолютных фаворитов — фильмы "Богемская рапсодия" и "Рома". А также сериалы "Острые предметы" и "Убивая Еву". Полный список номинантов — в нашем материале.
Лучшая драма
Фильм, рассказывающий историю группы Queen, "Богемская рапсодия" победил в данной номинации и признан лучшим.
Лучшая комедийная лента
Критики признали картину Питера Фарелли "Зеленая Книга" лучшей в данной номинации. В центре сюжета — история путешествия джазмена вместе со своим водителем-телохранителем по "безопасным местам" США для афроамериканцев.
Лучший фильм на иностранном языке
Кинокартина мексиканского режиссера Альфонсо Куарона "Рома" ожидаемо стала лучшей в этой номинации. Фильм — автобиографическая лента, названная в честь района Мехико Colonia Roma, в котором Куарон провел свое детство.
Альфонсо Куарон также признан и лучшим режиссером.
Другие номинации:
Лучший драматический актер — Рами Малек ("Богемская Рапсодия").
Лучшая драматическая актриса — Гленн Клоуз ("Жена").
Лучший комедийный актер — Кристиан Бейл ("Власть").
Лучшая комедийная актриса — Оливия Коулмен ("Фаворитка").
Лучший актер второго плана — Махершала Али ("Зеленая книга").
Лучшая актриса второго плана — Реджина Кинг ("Если Бил-стрит могла бы заговорить").
Лучший сценарий — Питер Фарелли, Ник Валелонга, Брайан Карри ("Зеленая книга").
Лучший анимационный фильм — "Человек-паук: Через вселенные".
Лучшая музыка к фильму — Джастин Гурвиц ("Человек на Луне").
Лучшая песня к фильму — Леди Гага, Shallow ("Звезда родилась").
Лучший драматический сериал — "Американцы".
Лучший комедийный телесериал — "Метод Комински".
Лучший мини-сериал — "Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче".
Лучший актер драматического сериала — Ричард Мэдден ("Телохранитель")
Лучшая актриса драматического сериала — Сандра О ("Убивая Еву").
Лучший комедийный актер сериала — Майкл Дуглас ("Метод Комински").
Лучшая комедийная актриса сериала — Рэйчел Броснахэн ("Удивительная миссис Мейзел").
Лучший актер мини-сериала — Даррен Крисс ("Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче")
Лучшая актриса мини-сериала — Патриция Аркетт ("Побег из тюрьмы Даннемора").
Лучший актер второго плана в мини-сериале — Бен Уишоу ("Очень английский скандал")
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале — Патриша Кларксон ("Острые предметы").