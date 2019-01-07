Стал известен полный список победителей «Золотого глобуса-2019»

В минувшую ночь в Лос-Анджелесе прошла 76-я церемония награждения победителей престижной премии "Золотой глобус".

Среди абсолютных фаворитов — фильмы "Богемская рапсодия" и "Рома". А также сериалы "Острые предметы" и "Убивая Еву". Полный список номинантов — в нашем материале.

Лучшая драма

Фильм, рассказывающий историю группы Queen, "Богемская рапсодия" победил в данной номинации и признан лучшим.

Лучшая комедийная лента

Критики признали картину Питера Фарелли "Зеленая Книга" лучшей в данной номинации. В центре сюжета — история путешествия джазмена вместе со своим водителем-телохранителем по "безопасным местам" США для афроамериканцев.

Лучший фильм на иностранном языке

Кинокартина мексиканского режиссера Альфонсо Куарона "Рома" ожидаемо стала лучшей в этой номинации. Фильм — автобиографическая лента, названная в честь района Мехико Colonia Roma, в котором Куарон провел свое детство.

Альфонсо Куарон также признан и лучшим режиссером.

Другие номинации:

Лучшая комедийная актриса — Оливия Коулмен ("Фаворитка").

Лучший актер второго плана — Махершала Али ("Зеленая книга").

Лучшая актриса второго плана — Реджина Кинг ("Если Бил-стрит могла бы заговорить").

Лучший сценарий — Питер Фарелли, Ник Валелонга, Брайан Карри ("Зеленая книга").

Лучший анимационный фильм — "Человек-паук: Через вселенные".

Лучшая музыка к фильму — Джастин Гурвиц ("Человек на Луне").

Лучшая песня к фильму — Леди Гага , Shallow ("Звезда родилась").

Лучший драматический сериал — "Американцы".

Лучший комедийный телесериал — "Метод Комински".

Лучшая актриса драматического сериала — Сандра О ("Убивая Еву").

Лучшая комедийная актриса сериала — Рэйчел Броснахэн ("Удивительная миссис Мейзел").

Лучший актер мини-сериала — Даррен Крисс ("Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче")

Лучший актер второго плана в мини-сериале — Бен Уишоу ("Очень английский скандал")

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале — Патриша Кларксон ("Острые предметы").