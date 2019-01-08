В Сети появился новый трейлер «Капитана Марвел»

В Сети появился новый трейлер «Капитана Марвел», студия Marvel решила поделиться расширенной версией, где дается полное представление о характере главных героев Кэрол Денверс и Ника Фьюри и их отношениях. Главные роли сыграли Бри Ларсон Сэмюэл Л. Джексон . Студия также представила публике три новых постера.

@MarvelStudios

В фильме летчица ВВС Кэрол Дэнверс, которую играет Бри Ларсон, сталкивается с инопланетной расой, обретает суперсилу и становится неуязвимой. Кэрол оказывается вдали от родной Земли, на другой планете и попадает в ряды элитного отряда, чтобы защитить межгалактическую империи.

Российская премьера «Капитана Марвел» состоится 7 марта 2019 года.